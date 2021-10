„Láthatatlan vacsorával” érzékenyítették a vendégeket

A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület és a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete rendhagyó, szemléletformáló programra várta az érdeklődőket. A „Láthatatlan vacsorán” lehetőséget biztosítottak az érdeklődők számára, hogy megismerkedjenek aktívan dolgozó, önállóan élő, súlyos látássérültekkel, egy bekötött szemmel elfogyasztott, hangulatos vacsora során a Gourmandia étteremben.

Varga Endre, a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület elnöke elmondta, hogy egyesületük pályázott a „Veszprém, az élhető város” projekt keretében. Több mint tízéves munkájuk során szerzett tapasztalataikból kiválasztották és összegyúrták a legsikeresebb, jól működő elemeket, és egy olyan közösségépítő, érzékenyítő, szemléletformáló programsorozatot állítottak össze, ahol a fogyatékkal élők életét jobban megismerhetik az emberek. 26 rendezvény került be a projektbe: például esélyórák, láthatatlan vacsora, vagy a novemberben két alkalommal megrendezésre kerülő Szólj be a fogyinak! című izgalmas beszélgetős program is.

A vacsoraest vendége volt Szőke László, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fogyatékosságügyi osztályvezetője is, aki megjegyezte, hogy ez a rendezvény néhány évtizeddel ezelőtt aligha jöhetett volna létre, hiszen az volt a gyakorlat, hogy a fogyatékossággal élő embereket a települések határára vagy azon kívül helyezték el nagy létszámú intézményekben. Emiatt generációk nőttek fel úgy, hogy nem is találkozhattak velük. Szerencsére azóta nagyon sok minden megváltozott. Már a magyar Országgyűlésben és az Európai Parlamentben is van fogyatékossággal élő magyar képviselő, és az EMMI Fogyatékosságügyi Főosztályát jelenleg is látássérült személy vezeti.

A láthatatlan vacsorához a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesületét kérték fel, hogy a mindennapokban aktív, alkotó, dolgozó, gyermekeket nevelő tagjaik részvételével segítsék a rendezvényt. A különleges eseményre az önkormányzati, a gazdasági és a civil szektorból hívtak még meg vezetőket vacsoravendégnek.

Érkezéskor a résztvevők szemtakarót kaptak, mely a program végéig mindenkin rajta is maradt. Így az ép vendégek a kötetlen beszélgetés és a saját élményeik által nyerhettek tapasztalatokat a látássérültek hétköznapjairól, a látás hiánya okozta nehézségekről.