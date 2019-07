Lenyűgöző látványt nyújt a Balaton az akarattyai magaspartról

A Balatont csak szeretni lehet, de van egy pontja ahonnan igazán lenyűgöző látványt nyújt.

Sokan akik a magaspart lábánál fürdőznek, nem is tudják milyen látványban lehet részük, ha kicsit feljebb kapaszkodnak. Fotóinkon most megnézheti, hogyan is néz ki a Balaton a part tetejéről: