Letenné a cigarettát? Van segítség

Az F1720-as számú betegséggel jelölik a dohányzásfüggőséget. Az számít erősen függőnek, aki naponta tíz szál cigarettát elszív, és az ébredést követő első órában már rágyújt. Ha valaki erősen függő, akkor mindössze három százalék az esélye arra, hogy önerőből le tudja tenni a cigarettát.

A nikotinmegvonási tünetek 4-5 hétig tartanak, a nikotinreceptorok inaktiválódása 3-4 hónapot vesz igénybe. Ha valaki elhatározza, hogy leszokik a dohányzásról, többféle segítséggel is élhet.

– A dohányzásról való leszokás támogatására több mint tíz éve rendelkezésre áll egy vényköteles gyógyszer, de ennek szedése előtt mindenképpen konzultálni kell egy tüdőgyógyász szakorvossal vagy a háziorvossal. Az orvos mérlegel, hogy életkortól, társbetegségektől függően használhatja-e a páciens ezt a gyógyszert. Ezenkívül több nem vényköteles készítmény is létezik, ezek nikotinpótló rágók, szopogatótabletták és tapaszok, melyek többféle hatáserősségben kaphatók. A leghatékonyabb nikotin­pótló készítmény, a tapasz úgy működik, hogy ha valaki leteszi a cigarettát, akkor általában a legerősebbet, a legnagyobb nikotintartalmú tapaszt kezdi használni körülbelül hat héten át, majd két-három hetente eggyel kisebb hatóanyag-tartalmúra vált. Ideális esetben három hónap alatt ezeket a segítségeket is el lehet hagyni. A rágót és a szopogatótablettát naponta többször lehet használni, a tapasz egy egész napra szól. Dohányozni a nikotinpótlás mellett tilos, mert ez az érszűkítő hatást jelentősen növeli – mondta lapunknak Hertelendy Márta.

Mucsi János, a gödöllői Erzsébet Gondozóház tüdőgyógyásza, a Szövetség a Dohányzás Visszaszorításáért Egyesület elnöke azt tapasztalta, hogy a nikotinmentes gyógyszer alkalmazását elkezdő páciensek 80 százaléka a gyógyszerszedés második hetében le tudja tenni a cigarettát. A medicina használatának három-négy hónapja alatt tudják is tartani a dohányzásmentességet, de a gyógyszer elhagyása utáni egy évben 80 százalékuk visszaszokik.

– A dohányosnál az évek, évtizedek alatt mélyen rögzül, hogy rágyújt, ha rossz hírt kap, ha unatkozik, ha megbántják. Ha valaki a családból, a baráti körből dohányzik, az még nehezebbé teszi a leszokást. Ezért az, akinek nincs nagyon nyomós oka arra, hogy letegye a cigit, az könnyebben visszaszokik – hangsúlyozta Mucsi János.

Nagyon nyomós ok a leszokásra a terhesség. A dohányos nők kétharmada fel tud hagyni a dohányzással, ha gyereket vár. Nagyon nyomós ok egy személyes vagy valamelyik családtaggal történt tragédia. A dohányzás ma már nem divatos, és a tüdőgyógyász tapasztalatai szerint a dohányzásellenes kampányoknak köszönhetően sokan letették a cigarettát, de inkább azok, akik kocadohányosok voltak. Ha valaki megengedheti magának, érdemes orvosi segítséget kérnie.

– Ha valaki jelzi, hogy szeretne leszokni a dohányzásról, akkor először ki kell deríteni, hogy a nikotinfüggőségen kívül van-e valamilyen más oka is a dohányzásra. Például van-e valamilyen pszichiátriai betegsége. Lehet, hogy szorong, depressziós. Először a másik betegségét kell kezelni, és ha az egyensúlyban van, illetve a pszichiáter rábólint, hogy a betegnél el lehet kezdeni a leszokást támogató kezelést, csak akkor kezdjük azt el. A nikotinfüggőség úgy működik, hogy a dohányos beszívja a füstöt, a nikotin a tüdőből felszívódik, és a véráram egy percen belül az agyba viszi. Itt az idegsejteken lévő nikotinreceptorokhoz kapcsolódik, és a kapcsolódás következtében dopamin szabadul fel, melyet örömhormonnak is hívnak. A dohányzás miatt a hagyományos dopamintermelő utak visszafejlődnek: ha a dohányos nem gyújt rá, nem termelődik dopamin. Nagyjából egy-két óra alatt ürül ki a nikotin és a dopamin a szervezetből, és ennyi idő után gyújt rá a dohányos a következő cigarettára – tette hozzá Mucsi János.

A szakember szerint a leszokást leginkább a pénz motiválja, azaz, hogy a dohányzás drága mulatság. Egy doboz cigaretta nagyjából 1800 forint, és egy átlagdohányos napi egy dobozzal elszív. Ez 30 nap alatt több mint 50 ezer forint kiadás, egy év során pedig 648 ezer forint, de a dohányos az államnak is sokba kerül.

– A dohányos kevesebbet dolgozik és gyakrabban lesz beteg. A munkáltatóknak minden segítséget meg kellene adniuk ahhoz, hogy az alkalmazott ne dohányozzon. Másrészt az egészségbiztosítás átalakítása sokat tudna változtatni a helyzeten. Most mindenki ugyanannyit fizet, pedig aki dohányzik, aki iszik, aki elhízott, az gyakrabban beteg, így nekik magasabb összeggel kellene hozzájárulniuk az egészségbiztosításhoz. Ha lenne egy alapbiztosítás, amely a sürgősségi ellátást fedezi, a többit pedig kockázati alapon kellene befizetni, rögtön megváltozna a helyzet. Az emberek figyelnének az egészségükre, nem lenne annyi cukorbeteg, annyi dohányos. Az egyesületünknek már volt egy olyan javaslata is, hogy emeljék meg a cigaretta árát egy százalékkal, és ezt az egy százalékot fordítsák a leszokás támogatására. Ez a számításaink szerint éves szinten öt- és tízmilliárd forint közötti összeg lenne, amiből már lehetne finanszírozni egy olyan rendszert, ahová a dohányos segítségért fordulhat. A dohányzás adóbevételei sokkal kisebbek, mint a dohányzás káros következményeinek kezelési költségei – mutatott rá Mucsi János.

Az építőiparban dolgozó, 34 esztendős Turós József 16 éves kora óta dohányzik. Munka és lazítás közben is szívja a cigarettát, olykor napi két dobozzal is elfogy nála. – Apám már elment, ő is dohányzott, és az öcsém is szívja. Annak idején nem szoktam rá azonnal, apránként lettem bagós. Bizony sokba kerül ez a hobbi, súlyos tízezrekkel terheli meg havonta a pénztárcámat, de egyelőre nem érzem úgy, hogy hatással lenne az egészségemre. Az építőiparban sokan dohányoznak, ha pihenünk vagy átbeszélünk egy munkafolyamatot, akkor rágyújtunk – mesélte a Naplónak József.

A 31 éves Turós Tamás 18 éves kora óta cigarettázik. – Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy manapság több helyen nem lehet dohányozni, ez így normális. Ott gyújtok rá, ahol van erre a célra kijelölt hely, ahol nem tiltják. A munkaterületeken is megállapodunk a megrendelővel arról, hol szabad dohányozni – hangsúlyozta Tamás. Szerinte nagyon elszállt a dohány ára, és ha továbbra is jelentősen emelkedni fog, akkor leteszi a cigarettát. Úgy fogalmazott, azért szívja, mert élvezi.

Kukoda István 24 éve tartozik a dohányosok táborába. – Nem számoltam, hány millió forintot szívtam már el, nem is érdemes, mert én is szeretek cigizni. Tudom, hogy szinte mindenre káros, mégis szívom… Ha nagyon sokba fog kerülni, leteszem. De akkor is letenném, ha az orvos azt mondaná, hogy muszáj – jegyezte meg István.