Leteszteltük a tihanyi Gödrösi strandot

A kánikulára való tekintettel meglátogattuk Veszprém megye legismertebb szabad strandját, hogy megnézzük idén milyen lehetőségekkel vár minket a partszakasz.

Azt már érkezésünkkor észrevettük, hogy a főszezon közepéhez képes a délutáni órákban meglehetősen kevesen voltak a területen. Ennek az okát megfejteni nem tudtuk, mindenesetre a tumultus hiánya kifejezetten pozitív indulást adott a fürdőzésnek.

A strand könnyen megközelíthető: buszmegálló közvetlenül mellette található, ahogyan egy nagyméretű parkoló is. A parkolás 250 forint egy órára, nem érdemes trükközni, mert folyamatosan ellenőrzik a parkolási jegyek érvényességét. Cserébe viszont sok árnyékos hely közül válogathatunk. Két keréken is érkezhetünk, a bicikli utat mindössze néhány méter választja el a víztől.

Irány a part

A strand egyik erénye, egyben a legnagyobb problémája is. Ez nem más, mint hogy közvetlenül az út mellett helyezkedik el. Így ugyan könnyen megközelíthető – szinte belebotlik az ember- viszont az autók kipufogógáza közvetlenül a strandolókat éri, valamint a gyerekekre, kutyákra is nagyobb figyelmet kell fordítani. Utóbbi problémát valamelyest enyhíti, hogy magas lépcsők választják el az úttól a strandot, így még a leggyorsabb lurkóknak is kell egy kis idő, hogy feljussanak.

Napozáshoz kiválóak az adottságok, szinte folyamatosan éri a napsütés a szakaszt. Arra azonban számítani kell, hogy füves rész nincs a környéken vagy a betonon vagy a döngölt földön tudunk elterülni. Ezért cserébe a panoráma kárpótol minket, Balatonfüred és a körülötte lévő dombok igazán pazar látványt nyújtanak.

A strand egyetlen öltözőjét kicsi keresgélés után a parkolóban találatuk meg. A faépület az utóbbi időben reklámtáblaként is üzemel, innen megtudhatjuk, azt is, hogy a fönyvesi vagy a balatonakali kertmozi éppen milyen filmekkel várják a nagyérdeműt. Pozitívum, hogy bent egy kis pad is vár minket, így nem kell a táskánkat, ruháinkat a földre tenni.

A szabad strandok egyik nagy hiányosságára, az értékmegőrzésre sajnos itt sem gondoltak. Így a fürdőzőknek nem marad más lehetőségük, mint a remény, hogy a tolvajok nem pont az ő táskáikat, mobiltelefonjaikat viszik magukkal.

Az egyik szakaszon nagyobb adag homokot is találhatunk, hogy ez a felújítás része vagy szimplán ott maradt nem tudni, mindenesetre a gyerekek gyorsan birtokba vették.

Mikor a vízbe értünk jó érzéssel tapasztaltunk, hogy a vízállás most is magas, bőven van miben fürödnünk. Emellett az idén problémát jelentő algásodás sem zavaró mértékű a szakaszon. Összességében úszáshoz valamint vízi sportokhoz nagyon megfelel ez a terület.

Mennyiből lakhatunk jól?

A fürdés után a partot vettük célba. Valószínűleg a helyhiány miatt a víz mellett csak elvétve találhatunk padokat és asztalokat, ahol a hozott ételünket elfogyaszthatjuk. Viszont a büfésoron több étkezési lehetőség közül válogathatunk. Természetesen itt is a klasszikus balatoni ételek kerültek az étlepra: lángost, halat és palacsintát mindenhol kaphatunk.

Evés előtt mindenképp szomjoltással kezdtük: a különböző ízesített limonádék 200 forint/dl, egy korsó sör 600, az eszpresszó tejjel 420 forintba kerül. Egy sima lángosért fél liter kólával együtt 1050, ugyanebben a felállásban hamburgerrel 1200 forintot fizethetünk. Ha tartalmasabb ételekre vágyunk 2450 forintért sült pontyot burgonyakörettel vagy 1750 forintért egy gyrost ehetünk. Desszertként az ízes és kakaós palacsintát 250 forintért kaphatjuk meg.

A nap végén

Összességében elmondhatjuk, hogy habár a tihanyi Gödrös nem fogja kiérdemelni a legjobb balatoni strandja címet, mégis a szabad standok eltűnésével párhuzamosan egyre közelebb kerül a szívünkhöz.

Az ingyenessége és könnyű megközelíthetősége kifejezetten vonzó, így valószínűleg még sokáig a nyár egyik kötelező állomása marad.