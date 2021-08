Levendula, zsálya, rózsaszirom – Illatos fűszerek színezhetik ételünket, életünket

Levendulavirágok a szörpben, a süteményen, zsályaízű fagyi, szirmok az éttermi fogásokon – divatossá váltak a gasztronómiában ezek a fűszerek, és a trendet követik a háztartások. Ez csak egy újabb hóbort, vagy tényleg ízletesek és használnak szervezetünknek az illatos virágok? Szakértőnk szerint csak visszanyúlunk évezredes, régóta bevált módszerekhez, finom ízesítőkhöz, amelyek egészségünk megőrzését szolgálják.

– Több olyan növényünk van, amely többféleképp is felhasználható a konyhában és a házipatikában, gyógyhatással bír. A levendula, a zsálya is ilyen. Több bioaktív alkotóelemet tartalmaznak: flavonoidokat, polifenolokat, tanninokat, alkaloidokat, kéntartalmű vegyületeket is. Antioxidánsként, gyulladáscsökkentőként működnek szervezetünkben, tumor- és rákellenes tulajdonságaik vannak. Illóolajaik külsőleg és belsőleg is használhatóak. Ebben a formában a hatóanyagokat koncentráltan tartalmazzák, így hatékonyabb lehet alkalmazásuk. Azért sem szabad elfeledkezni ezekről a nem mindennaposnak, nem megszokottnak tartott fűszerekről, mert olyan anyagokat vihetünk be velük szervezetünkbe, amelyek más ételekben, élelmiszerekben nem vagy kevésbé találhatóak meg, ugyanakkor fontosak, az egészség megőrzése során szinte nélkülözhetetlenek. A zsálya például az agyi funkciókat, a memóriát javítja. Kutatások bizonyították, hogy az Alzheimer-kórt is pozitívan befolyásolja – kezdte tájékoztatását Nagyné Himes Renáta litéri táplálkozási tanácsadó és hozzátette: a fahéj például a koleszterin- és a vércukorszint csökkentéséhez is hozzájárul. Ezért inzulinrezisztencia esetén érdemes fogyasztani. Szinte bármire rá lehet szórni, kávéba is kerülhet, csak arra kell figyelni, hogy ilyenkor a ceyloni fajtát válasszuk.

Kurkuma-gyömbér keverék

A kurkuma erős gyulladáscsökkentő, ízületi problémák esetén ajánlott. Influenzaszezonban, megfázáskor langyos tejbe szórhatjuk porát és gyömbért is reszelhetünk poharunkba. Kellemes elfogyasztani a végeredményt és gyorsabb lehet a gyógyulás. Ezek ugyanis, akárcsak a fokhagyma, vértisztító hatásúak, a májat fokozott működésre bírják, vírus-, gomba- és parazitaölő tulajdonságokkal rendelkeznek. Nagyobb dózisban is alkalmazhatjuk ezeket, akár kúraszerűen: egy-két héten át minden nap. Biztos támogatást adhatunk ezzel immunrendszerünknek. Azzal is sokat tehetünk magunkért, családtagjainkért, ha zöld fűszernövényeket termesztünk kiskertünkben vagy akár csak a balkonon, a konyhaablakban. Kakukkfüvet, oregánót, rozmaringot, bazsalikomot, majorannát, és petrezselyemcsokrot is tehetünk egy vízzel feltöltött dunsztosüvegbe. Szebbé teszik az udvart, az erkélyt, a főzésre használt helyiséget, könnyen nevelhetőek, gondozhatóak és frissen csíphetünk le belőlük, ha sütünk vagy akár csak egy perccel tálalás előtt. Ez a legjobb, de ha szárítva vásároljuk meg ezeket a fűszereket, akkor is érdemes velük finomabbá tenni a tányérokra kanalazott fogásokat, használatuk előnyös. Ha lehet, ilyenkor hazai termékeket válasszunk. S egy-egy csepp illóolajuk is bekerülhet ételeinkbe, ha bevizsgált minőségűeket szerzünk be. Jót tesznek az emésztésnek, olyan enzimeket tartalmaznak, amelyek beindítják azt, ezért megoldanak számos gyomorproblémát.

A borsmentától a borsokig

– Az is jó, ha korianderhez hozzájutunk. A citromfű pedig nem csak teába, ételekbe is kerülhet. A gyomorfunkciót erősíti, segít a méregtelenítésben. A májat támogatja, akárcsak a máriatövis, amit inkább teaként vagy táplálékkiegészítő tablettaként szoktunk megvenni, elfogyasztani. A borsmenta illóolajából egy-két csepp jó a manapság oly gyakori irritábilis bélszindróma esetén. Lassú, fájdalmas székletürítés esetén nyugtatja a vastagbél simaizmait és puffadásra is jó. Ám olyan mindennapos fűszereink előnyeiről sem kell megfeledkezni, mint a só, a bors és a pirospaprika. Az se baj, ha utóbbi csípős. Ízületi bántalmakat enyhíthet, szív- és érrendszeri betegségek esetén is használ és segíti az zsíranyagcserét, ezért elhízás esetén ajánlott. A bors esetében érdemes kitapasztalni, melyik számunkra a megfelelőbb, a feketeborsnál ugyanis enyhébb a fehér- és a rózsabors, a színesbors. A bors gyulladáscsökkentő hatású, de autoimmun betegség miatt diétára szorulóknak kevésbé ajánlott. Sóra is szükségünk van általánosságban, a legtöbb esetben nem kell visszafogni a mennyiségét, csak néhány betegség esetében, személyre szabottan. Kellenek szervezetünkben a benne található nyomelemek, ásványi anyagok, szükségünk van nátriumra, káliumra. Nem kell jódozott változatott venni. Megfelelő a himalájai, a parajdi vagy a tengeri só. A himalájai rózsaszín változatánál arra kell figyelni, hogy ha a megszokott ízhatást szeretnénk elérni, akkor több kell belőle. Akár egy csipetnyit egy pohár vízbe is tehetünk, akkor nyáron, amikor többet izzadunk, könnyebb a folyadék, az ásványi anyagok pótlása – sorolta Nagyné Himes Renáta.

Fűben, fában orvosság

Minél színesebb a tányérunk, annál jobb – szögezte le szakértőnk. A növények színét ugyanis számunkra fontos antioxidánsok adják. Például a paradicsom pirosságát a likopin. A rukkola és a bébispenót zöld színét a klorofill. Ezekből is érdemes gyakrabban fogyasztani. Méregtelenítő hatásúak, magnéziumot tartalmaznak, ami kell a jó izomműködéshez és az idegrendszernek is, s manapság az emberek nagy részének alacsony a magnéziumszintje. Csalánt is szedhetünk magunknak, ha találunk olyat, ami nem út szélén termett, azaz nem szennyezett kipuffogógázokkal. Tea készülhet belőle vagy akár csalánfőzelék, ha úgy dolgozzuk fel, mint a spenótot. A kapor frissen és szárítva is általános közérzetjavító, vitalizáló, menstruációs fájdalom esetén javasolható. Baktériumoktól, szabadgyököktől szabadítja meg szervezetünket. A kedélyállapotot is javítja, akárcsak a levendula. Akkor is, ha a lila virágok illóolaját párologtatóba tesszük. A fájdalomcsillapítás kiegészítője is lehet: nyugtatja az idegrendszert, ha vattakorongra csepegtetünk belőle, úgy szagolgatjuk.

– Könnyen nyúlunk a gyógyszerekért, pedig régóta tudjuk, a természetben megtalálhatók orvosságaink. Ráadásul ezeket jobban felismeri, hasznosítja testünk, mint a szintetikus szereket. Ízfokozó fűszerkeverékek helyett magunknak készíthetünk provence-i jellegű fűszerkeveréket zöldfűszerekből. Tzatzikit készíthetünk kaporral otthon, azzal is hozzájárulunk egészségünkhöz. Még nem mindig tudjuk feltérképezni, hogyan hatnak ezek a növények, de már kutatások, kísérletek is bizonyítják hatásosságukat, nem csak az évezredes tapasztalat – hangsúlyozta a táplálkozási szakértő.

Ibolya a tortára

A rózsát és az ibolyát nemcsak vázába tehetjük, hanem desszertjeinket is díszíthetjük vele. Nem csak szobánkat, ételeinket is illatosabbá tehetjük velük. Szirmaik elfogyaszthatóak és számos gyógyhatást tulajdonítanak nekik, akkor is, ha nem tea készül belőlük. A rózsa például E-vitamin-tartalma révén lassítja az öregedést, általános közérzetjavító és bőrvédő. Az ibolya hasonlóképp, és reumás panaszokra, túlzott gyomorsav esetén is ajánlott.