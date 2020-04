Lombfűrész technikával készít képeket a herendi Ujhelyi Gábor

A 24-szeres Balaton-átúszó, félmaratonokat futó túraszervező, Ujhelyi Gábor szabadidejében érdekes hobbit űz. Lombfűrész technikával készít képeket, melyekből nemrég – a vírushelyzet miatt – virtuális kiállítást is rendezett a közösségi portálon.

A sokoldalú, október óta már önkormányzati képviselőként is tevékenykedő Ujhelyi Gábor egyik hobbija, hogy látványos képeket fűrészel. Egy veszprémi ismerőse mutatta meg neki a scroll-saw technikát 1999-ben. Annyira megtetszett neki, hogy vásárolt is egy asztali lombfűrészgépet, amelynek segítségével eleinte gyermekjátékokat, majd puzzle-kirakókat, később pedig már húsvéti, illetve karácsonyi díszeket és önkormányzatok címereit is elkészítette. Ahogy elterjedt, hogy ez a hobbija, egyre több ismerőse rendelt tőle egyedi ajándékokat.

Gábor elmeséli, hogy a lombfűrészes famegmunkálás annyira népszerű az USA-ban, hogy a kedvelői számára újság is készül. Két évvel ezelőtt, karácsonyi ajándékként a családjától kapott is egy egyéves előfizetést a magazinra. Ujhelyi Gábor emellett több internetes csoportnak is aktív tagja, ahol megosztják egymás között a műveiket, hogy új ötleteket szerezhessenek. A lehetőségek tárháza pedig szinte kimeríthetetlen. Egyik kedvenc témája az állatok ábrázolása, de emellett híres emberek, zenészek portréit is szívesen elkészíti. Alkotásain általában egy napig dolgozik, de az eddigi legnagyobb kihívást jelentő tigrisportrét négy napig fűrészelte. A bonyolult mintájú képből két példány készült. Egyik egy ismerőséhez került, a másikat pedig nagy becsben tartja otthon.

Kiderül az is, hogy általában kora reggel vagy munka után alkot műhelyében, a család nagy megértésével és támogatásával. Most, a karantén idején több ideje jut a fűrészelésre, ezért jobban viseli a bezártságot is.

Ha megvan a téma, akkor kinyomtatja azt egy öntapadós matricára, vagy átrajzolja indigóval a rétegelt lapra. Az elkészült műveken a sok fekete folt jelenti az aprólékos munkával kifűrészelt részeket, amelyeknek köszönhetően végül kirajzolódik a minta.

– Nagyon nagy türelem kell hozzá, és nyugodtnak kell lenni, mert nem hibázhatok. Ha egyszer rontok, akkor oda a kép, nincs lehetőség javításra – avat be a részletekbe, de mint mondja, a képek esetében ilyen még nem fordult elő vele.

Nemrég egy virtuális kiállítást is szervezett a munkáiból a közösségi portálon, amelyet sokan megnéztek. Herenden már több kiállítása is volt élőben, és szeretné bemutatni a munkáit valamelyik környező városban is, hogy még többen megismerjék ezt a módszert.

A technikatanár végzettségű alkotó szívesen jár munkáival óvodákba, és tart rendhagyó technikaórákat általános iskolákban, ahol bemutató fűrészelést követően a gyerekek kipróbálhatják a minta felvitelét a fára, illetve a vágást is.

– Szeretnék olyan értéket teremteni, amely még nem nagyon ismert a környezetünkben, és ezáltal nyomot hagyni magam után. Az hajt, hogy mindig készítsek valami újat, olyat, amit előttem még senki nem csinált – árulja el a motivációját.