Ma este lesz a leglátványosabb a Perseidák meteorraj – Te honnan nézed a csillaghullást?

A Perseidák meteorrajt 2019-ben augusztus 9., péntekről szombatra már meg lehetett csodálni az égbolton, ám tetőzni éppen ma, hétfőn éjszaka fog.

Az Eplényi Libegő idén is lehetőséget biztosított péntektől vasárnapig, hogy a vendégek kényelmesen feljuthassanak a hegytetőre, és onnan csodálhassák az éjszakai égboltot. A sípályák tetejéről, mindenféle fényszennyezés nélkül lehetett nézni a perseidák meteorrajt.

A hegytetőn természetesen este is látogatható volt a mezítlábas ösvény, és az Ámos-hegyi kilátó.

A szemfülesek már ezekben a napokban is láthattak hullócsillagot, de a legnagyobb esély a romantikus égi-jelenség megfigyelésére a mai napon, azaz hétfőn éjszaka lesz.

Érdemes a városon kívül keresni helyet a csillagleshez, hogy a fényszennyezés ne vegye el az élményt tőlünk. Mutatjuk, hová érdemes menni:

Gulya-domb

Természetesen ne az erdős részre feküdjünk hanyatt, a Gulya-dombon találhatunk kis tisztásokat, amik megfelelő helyszínül szolgálhatnak az égbolt bámulásához.

Jutas vitéz-kilátó

A kilátót a város északi oldalán, a Séd patak jobb partján található, már a vasútállomás parkolójából is látható és gépjárművel is könnyedén megközelíthető. A kilátó különlegessége, hogy alaprajzát a Fibonacci-számsorra épülőnövekedési spirál adja: a természet növekedését leíró matematikai modellt követi a csigák váza és a Tejútrendszer is. Vannak padok is, de a talajra fekve jobban belátjuk az eget.

Sajnos a fényszennyezettség miatt, aki nem sajnálja a pénzt, időt, benzint, annak a legajánlatosabb, ha jó melegen felöltözik, felkap egy pokrócot, és a városhatáron kívülre autózik, például Csatár-hegyre, vagy Gyulafirátótra. Nosztalgiából is érdemes Kapolcs dombján hanyatt feküdni (ahol a nagyszínpad állt), vagy a Paloznaki Jazzpiknik Homola színpadának hűlt helyére kuporodni. Ha inkább a romantika vonz, mint a csillagászat, akkor viszont irány a Balaton-part!

Ti hol nézitek az éjszakai csillaghullást?