Ma van az anyatejes táplálás világnapja

Csütörtökön ünnepeljük az anyatejes táplálás világnapját.

1992-től tartják világszerte az anyatejes táplálás világnapját, más néven a szoptatás világnapját. Egyre több csecsemő hal meg szerte a világon azért, mert nem jut anyatejhez. Ezért indította el az Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF átfogó programját a csecsemők egészséges táplálása érdekében. Az egészséges csecsemő optimális táplálási módja a 6 hónapos korig tartó – a csecsemő igénye szerinti – kizárólagos szoptatása, amely – hozzátáplálás mellett – egyéves korig a domináns táplálási mód. Az anyatej a legideálisabb táplálék a kisbabák számára, mégpedig azért, mert rengeteg ásványi anyag, vitamin, életfontosságú ellenanyag és alkotóelem található benne.

Hazánkban 1766-ban Weszprémi István gyermekápolási könyvében leírtakkal a 19. század végéig az orvosok egyetértettek, és hirdették, hogy az a legártalmasabb a gyerekre, ha például a szülők túletetik őket. Az anyatejes táplálás melletti túl korai hozzáetetés hányáshoz vezetett, amit betegségként kezeltek. A szegény családok asszonyai élelemhíján fél évig is szoptatták a csecsemőjüket, ami a mai tudásunk szerint is kívánalom lenne a WHO ajánlására.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint ahhoz, hogy a csecsemő táplálkozási szükséglete ki legyen elégítve, hat hónapos kort követően megfelelő és biztonságos kiegészítő táplálékot kell kapnia, miközben a szoptatást kétéves korukig vagy azon túl is szükséges folytatni.

Az OSZMK 2009. évi adatai alapján az anyák 97%-a képes szoptatni gyermekét, ha helyes információkhoz jut, és támogatást kap a családjától, a közösségtől és az egészségügyi szakemberektől. Hazánkban a hazabocsátott újszülöttek 57,7 %-a 119 napos koráig kizárólag szoptatott volt, 179 napos korban a csecsemők 37,6 %-a volt kizárólag szoptatott. 12 hónapos kor után is anyatejet kapott csecsemők aránya 36,9 %.

Idén augusztusban 27. alkalommal ünnepeljük meg az anyatejes táplálás világnapját, amellyel kezdetét veszi a Szoptatás Világhete is.