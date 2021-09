Majkáék után is van élet – Kollányi Zsuzsi Alsóörsön adott koncertet zenekarával

Az országos őszi programsorozat legelső állomásaként Alsóörsön rendezték meg az Őszi hacacárét a Sirály parkban, ahol fellépett Kollányi Zsuzsi zenekarával, nagy sikert aratva.

Az összetartozás megünnepléséért augusztus végétől október végéig közel 130 helyszínen ingyenes koncertek várják az embereket országszerte. A háromgyermekes édesanya már lezártnak tekinti a Majkáékkal való szakítást, de őt is váratlanul érte mindez.

– Az év elején fogalmazódott meg bennem, hogy kellene alapítani egy zenekart, hogy minél több igénynek, felkérésnek eleget tudjak tenni. Megrendelésfüggő, hogy szólóban, az akusztikus formációval vagy a nagy zenekarral lépek fel, ahogy ezt tettem most Alsóörsön is. Peti (Majka – a szerk.) döntött úgy, hogy új énekesnővel képzeli el a formációt. Nem hitt abban, hogy szinte egyből visszatérek, pedig én pontosan tudtam, hogy mire vagyok képes, illetve egyébként sem tudom elképzelni az életemet zenélés nélkül. Nincs harag köztünk, vagy ilyesmi, egészen egyszerűen csak eltávolodtunk egymástól – kezdi Zsuzsi, aki Molnár Ferenc Caramel és zenekara előtt adott koncertet Alsóörsön.

Édesanyja elmondása szerint éppen hogy csak beszélni tudott, de már akkor próbálkozott az énekléssel, így nem is volt kérdés, hogy énekesnő lesz. A zene mindig is közel állt hozzá. Legnagyobb példaképe Michael Jackson volt, aki a halála ellenére a mai napig meghatározó alakja a zenei életnek, hiszen dalait a televíziók és rádiók továbbra is játszák. Nagy hatással volt még rá Whitney Houston, aki szintén idő előtt távozott az élők sorából. Szüleinek köszönhetően Máté Péter, Cserháti Zsuzsa és Szécsi Pál dalai voltak nagy hatással rá. Ennek ellenére a hiphop és a rap zenei vonalat kedveli, mindez talán köszönhető annak is, hogy tizenhárom évig kosárlabdázott, és a kettő valahogy összefügg egymással. Nagyon jól érezte magát Alsóörsön, hiszen hálás közönség előtt lépett fel. Most először járt a községben, de a koncert előtt sikerült felfedezni Alsóörs páratlan kincseit. Jövő nyáron tervezi, hogy mint vendég visszajön a faluba.

Kollányi Zsuzsi tavaly szeptember 28-án hozta világra harmadik csemetéjét, Bogdánt. Bár férjével, Attilával rutinos szülőként köszöntötték kisfiukat, a csöppség érkezése így is jócskán felforgatta az immár öttagú család életét. Az énekesnő két évvel korábban, 2018-ban adott életet ikerfiainak, Bencének és Bálintnak. Az első terhessége nem volt egyszerű, heteket töltött kórházban, és sokat aggódott azért, hogy csemetéivel minden rendben legyen. Férjével, aki táncművész, remekül kiegészítik egymást szülőkként. Mint mondja, nem könnyű a három fiút nevelni, de igyekszik jó édesanya lenni. Az iker gyerekek már többször elkísérték őt koncertre, legutóbb Polgárdiba, a technikusok nagy örömére, mert imádják csavargatni a keverőpulton a kis „kütyüket”.