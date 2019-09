Manók és teknősök készültek őszi termésből Pápán

A Jókai Mór Városi Könyvtár szeptemberi kézműves programján vidám őszi termésfigurát készíthettek az érdeklődők N.-Luttenberger Anita könyvtáros vezetésével.

A könyvtáros elmondta, fenyőtobozból kis manót, dióhéjból pedig teknősbékát készíthettek a gyermekek szüleik, kísérőik segítségével. A szombat délelőtti foglalkozáson négy asztalnál mintegy húszan vettek részt.

– A hűvös időjárásra való tekintettel fel is öltöztettük a manókat, filcből sálat és sapkát vágtunk ki és ragasztottunk rá. Akasztót is raktunk rá, így majd a karácsonyfára is fel lehet tenni – fűzte hozzá N.-Luttenberger Anita. Fotónkon Buzás-Somlai Nándor mutatja az édesanyjával készített manócskát.