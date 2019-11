Már újborok várnak minket a polcokon

Márton-nap előtt hatalmas a pörgés a Fodorvin Családi Pincészetben. A boltban a kínálólapokat csomagolják, a szentbékkállai pincében a palackozás zajlik. Hétvégén több helyszínen lesz borvacsora, a pincéhez is csoportot várnak.

– A környéken szinte mindenhol készülnek már libás ételekkel, amihez újborokat párosítanak. Évek óta érezzük az újborok iránti növekvő igényt, és nagyon örülünk neki, hogy az éttermek is rácsatlakoztak erre. Ez számukra is jó lehetőség novemberben, amikor már kisebb a forgalom a Balatonnál. Többféle borral készülünk a Márton-napra, de a tavalyi Irsai nálunk már elfogyott, ennél a fajtánál ezért is fontos volt, hogy mielőbb kihozzuk az új évjáratot – mondta el lapunknak Fodor Dorina, a Fodorvin Családi Pincészet marketingfelelőse.

Ilyenkor a tételek csak egy kisebb része kerül még palackba, nagyobb részük tovább pihen a tartályban. Érdemes már ilyenkor ízlelgetni az évjárat ízeit, ezekben a nyári gyümölcsízek jól fellelhetők, üdék, frissek, kevésbé alkoholos, könnyedebb borok.

– Ránk ez egyébként is jellemző, hiszen a boraink nagyobb része a reduktív vonalat képviseli. Arra törekszünk, hogy a reduktív technológiát minél tökéletesebben véghezvigyük. Ez a mai fogyasztói igényeknek jobban megfelelő, könnyebb, üdébb, az elsődleges aromákat megőrző borokat eredményez. Idén még alacsonyabb hőmérsékleten, lassabban erjesztettük a borokat, hogy az aromák még tartósabban megmaradjanak – tette hozzá a szakember.

A Fodor családban mindenki borász, kilenc hektáron, széles fajtaválasztékkal dolgoznak. A legfontosabb fajta a térség zászlósborát adó olaszrizling, amiből többféle bor készül.

– Idén van olyan olaszrizlingünk, amit újborként lepalackoztunk, és van olyan is, ami kint van még a tőkén és a kései szüretre vár. Az olaszrizling újborunk a szerencsén is múlott, mert augusztus végén olyan meleg és száraz volt az idő, hogy felgyorsult a szőlő cukorgyűjtése, és egybecsúsztak a szüretek is végül, így korábban le lehetett szedni. Ebből egy könnyedebb olaszrizlinget már el tudtunk készíteni.

Fodoréknál készült olaszrizling, sauvignon blanc, Irsai Olivér és kékfrankos rozé újbor. Máskor a chardonnay is a listára kerül, azonban idén ez a fajta nem erjedt ki időre. Jó évjáratra lehet készülni, bár a szőlészeknek nem volt könnyű dolguk, hiszen a szélsőségekkel idén is szembe kellett nézni.

– Kicsit kevesebb lett a mennyiség, mint amire számítottunk. Májusban a hűvösebb időjárás miatt sok helyen nem volt tökéletes a kötődés, ezért kicsit lazábbak lettek a fürtök. Aztán az augusztus végi nagy meleg, és szeptember elején az eső nagy hatást gyakorolt az évjáratra. A csapadék nagyon jókor jött, mert a szürkebarátnál és a rajnai rizlingnél is megteremtette a botrytisnek az ideális feltételeket, így igazán különleges aszúsodott fürtöket is tudtunk szüretelni. A késői szüretre kint hagyott fajtáknál versenyt futottunk a darazsakkal, rengeteg volt belőlük még októberben is a meleg idő miatt, és dézsmálták a szőlőt. Az októberi hideg éjszakák és meleg nappalok nagyon kedveztek a színanyagképződésnek, az idei vörösboroknak gyönyörű színük lesz – fejezte be Fodor Dorina.

A borász szerint aromagazdag, megfelelő savtartalmú és savösszetételű borokra lehet számítani az idei évjáratban, érdemes ezeket már az újborokban is tesztelni.