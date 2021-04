Már vásárláskor gondoljunk a műanyagmentességre

A mikroműanyagok bekerülnek a táplálékláncba, mi is elfogyasztjuk azokat. Erre is gondolni kell, már a vásárláskor, amikor a kelleténél jobban becsomagolt termékeket veszünk és növeljük hulladékunk mennyiségét.

– A PVC, a polivinil-klorid 1838-as feltalálása óta annyira elterjedt, hogy ha szétnézünk lakásunkban, száz műanyag borítást, tárgyat láthatunk. Életünk szerves része lett. 1950 és 2015 között 8,3 millió tonnát gyártottak világszerte, amerikai egyetemek adatai alapján. Gigantikus mennyiség és csak kis részét égették el vagy hasznosították újra. A zöme a természetbe vagy hulladéklerakókba került.

Óceánjainkban is rengeteg található. Összeálló szigetek is úsznak belőle. A Csendes-óceánban lebeg egy 15 millió négyzetkilométeres is, hétszer akkora, mint Magyarország területe – mondta Mészáros Balázs, a Veszprém megyében működő Édes Vizeinkért Természet­védő Egyesület elnöke.

Erről a problémáról többen tudnak. Arra is gondolni kell azonban, hogy az UV-sugárzás hatására apró darabokra bomlanak. Az öt milliméternél kisebbeket nevezzük mikroműanyagnak. A legtöbbje szemmel nem is látható, de már minden természetes vizünkben, hazánkban is jelen van, jelentős mennyiségben. Az állatok, a halak elfogyasztják és így bekerülnek a táplálékláncba, mi is megesszük azokat. Kihatnak a hormonháztartásunkra, és még nem tudjuk, mennyi mindent befolyásolhatnak a szervezetünkben – sorolta a természetvédő. Hozzátette: csomagolóanyagokból, palackokból is átszivároghat italainkba, ételeinkbe.

A Balatonnál tapasztalatai alapján sok kiránduló, fürdőző eldobálja az egyszer használatos műanyagokat. A kiutat abban látja Mészáros Balázs, hogy tudatosan tennünk kell a megoldásért, minél előbb. Csökkenteni kell a mikroműanyagok mennyiségét. Már vásárlásnál gondolni kell a hulladékra is. Járhatunk például piacra, saját szatyorral, kosárral. Azt a terméket választhatjuk a boltokban, amik kevésbé vannak becsomagolva és nem műanyagba. Az üveget, ha külön gyűjtjük és az alumíniumdobozokat, azokat végtelenszer újra lehet hasznosítani. A legjobb, ha emellett csak olyan tárgyakat veszünk meg, amelyekre tényleg szükségünk van. Ha már megvannak és feleslegessé váltak, kitalálhatjuk, mire lehet még jó.

Mészáros Balázs arról is beszélt, hogy a kozmetikumokban lévő műanyag mikroszemcsék azonnal a vizeinkbe jutnak használatukkor. A nejlon, a szintetikus anyagból készült ruhák mosásakor is részecskék jutnak a lefolyó vízbe, ezért ajánlott például kézműves termékeket választani. Ha elvitelre veszünk ebédet, vigyük magunkkal a saját éthordónkat, dobozunkat! Apróságokkal is sokat tehetünk közös ügyünkért, a természetért. Az Édes Vizeinkért Természetvédő Egyesület 2017 óta rendszeresen szemétszedéseket szervez patakpartokon és a Balatonnál is, hogy megtisztítsák a vizek, a tó egy-egy részét.