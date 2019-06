Más kultúrákkal ismerkedtek az ajkai Fekete-Vörösmarty Iskola diákjai

Kinyílik a világ az Erasmus+ program résztvevői előtt, hangzott el a Fekete-Vörösmarty Iskola tanévzáró rendezvényén június 7-én.

A 2018. októbertől 2020. júniusig tartó projekt első tanévének eseményeit Horváthné Mikuláskó Mónika intézményvezető és Geriné Váradi Judit projektvezető tanár foglalta össze. A rendezvényen, amelyen a szülők és az iskola pedagógusai is részt vettek, elhangzott, az Erasmus+ a Comenius utóda.

A korábbi diákok nemzetközi projekteknek köszönhetően már a fél Európát bejárták. Az intézmény fontosnak tartja a részvételt, ugyanis azáltal a diákok megismerik más országok kultúráját, életmódját, nyitottabbá, befogadóbbá válnak. A munkanyelv az angol, így a nyelvtudásuk is gyarapszik. A mostani projekt címe Tudom, honnan származom. A lehetőséget Gerencsér Krisztina és Geriné Váradi Judit fedezte fel.

A magyar, horvát, lengyel, olasz, spanyol és görögországi intézmények diákjai közösen dolgoznak a találkozók alkalmával, valamint az internet segítségével tartják a kapcsolatot. A találkozókra 4 diák és 2 tanár utazik. A Fekete-Vörösmarty iskolából 18 diák vesz részt a programban, ők heti egy alkalommal találkoznak és dolgoznak a projekten, de a tevékenységüket az egész iskolának bemutatják. A résztvevő intézmények közös feladata volt a logókészítés, amelyet a világhálón egy közös felületre töltöttek fel, majd szavaztak. Bemutattak egymásnak az iskolájukat is. A tevékenységeket fotókkal dokumentálják.

Az első feladat a családfa elkészítése volt, a családi hagyományok összegyűjtése, valamint a kulturális örökségek összegyűjtése. Az első találkozó karácsony előtt Horvátországban volt. A téma is a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódott. Az ajkai diákok saját készítésű mézeskalácsot vittek ajándékba. A találkozón az ottani népviselettel ismerkedtek, a magyarok pedig néptáncaikból mutattak be. A találkozó része a kirándulás, amikor a gyerekek a településsel is megismerkednek.

A program része volt egy Lengyelországban zajlott pedagógus továbbképzés, amelyen többek között a programban is használt infokommunikációs lehetőségekkel ismerkedtek, valamint olyan módszereket is elsajátítottak, amelyet az oktatásban is hasznosíthatnak. Márciusban ismét utaztak, ezúttal Kréta szigetén várták a diákokat és tanáraikat. Itt a szokásos iskolabemutató és közös tevékenység mellett múzeumlátogatás volt a program, a legemlékezetesebb a földrengésszimulátor volt. Agyagoztak is, karkötőt készítettek. A tanév végén a spanyolországi partnerintézménybe látogattak. Itt többek között a fogyatékkal élők bevonásával táncházban vettek részt, valamint dalt tanultak. Októberben Ajka látja vendégül a résztvevő intézményekből érkezőket.

A projektzárón kiállításon mutatták be a diákok a tanévben végzett tevékenységüket, valamint kóstolóval készültek a nemzetek ételeiből.