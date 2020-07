Más ritmusban: Hirholcz Ákos hivatásos néptáncosból lett közgazdász-tanár

Bejárta a világot a magyar hagyományokat népszerűsítve, hivatásos néptáncosként Hirholcz Ákos és vendéglátóipari menedzserként is sokat utazott. Másfél éve viszont visszatért szülővárosába, Győrbe, ahol tapasztalatait közgazdász-tanárként osztja meg a fiatalokkal. A nyarakat pedig megint Zánkán tölti.

– Gimnazistakoromban azért csúfoltak a lányok, mert nem tudtam táncolni. Ezért kezembe fogtam egy napilapot, amiben találtam is egy felhívást a Rába néptáncegyüttes toborzásáról. Beléptem a csoportba és társastánc-tanfolyamra is beiratkoztam. A korábbi gúnyolódás ösztönzött és mivel a kellő erőnlétem megvolt – hiszem sportiskolába jártam, még a birkózás megyei bajnokságát is megnyertem – könnyen megtanultam a lépéseket.

A sikerélmény pedig tovább motivált, engem nem lehetett a próbákon túlhajtani. A Kisfaludy Napok versenyét akkoriban azért nyertük meg a párommal, mert olyan tájegység táncát sajátítottuk el, amit akkoriban a környéken más még nem ismert, kitartóan gyakoroltuk a kalotaszegi figurákat – idézte fel diákéveit Hirholcz Ákos. Így számára természetes volt, hogy amikor Szolnokon a repülős iskolába járt, ott is belépett egy tánccsoportba. A Tisza együttes pedig már akkor a hazai néptáncmozgalom élvonalába tartozott. Ám két év után nem tanult tovább fedélzeti mérnöknek. Budapestre került, ahol a legendás Bihari együttes tagja lehetett. Máig emlékszik arra, amikor belépett próbatermükbe, mert nem tudta, hogy náluk nincs felvétel. Bátorságát pedig Novák Ferenc „Tata”, a neves koreográfus azzal díjazta, hogy felvette a csoportba.

A Bihari, a Duna, az Erkel

A Bihari tagjaként vett részt egy filmforgatáson, a Hősök terén, amikor egy hivatásos táncos azt javasolta neki, jelentkezzen hozzájuk, a Duna művészegyüttesbe. Sikerült a próbatánc, ide is felvették. A profi táncegyüttesben komolyabb balett-technikát is tanult, számos koreográfiát rövid idő alatt kellett elsajátítania. Számára akkoriban az jelentette a legnagyobb élményt, hogy hazánk számos településén felléphetett, határszéli laktanyákban is, az ország sok részét ekkor ismerte meg. Aztán az Erkel együttes tagja lett és ezzel a csoporttal világszerte, számos földrészen népszerűsítette a számára fontos magyar népművészetet. Virtuóz, figuragazdag, a rögtönzés erejét is tükröző hagyományaink mindenhol lenyűgözték a közönséget.

Hirholcz Ákosnak is ezért szenvedélye máig ez a műfaj. A néptáncolás mellett is folytatta azonban tanulmányait, több vendéglátóipari diplomát szerzett, diplomataképzésen vett részt. A Malévnél az értékesítésben, hotelekben menedzserként több helyen is dolgozott, többek közt a Balatonnál. A Ramadában például értékesítési igazgató volt. Cipruson szállodát vezetett. A kastélyszállók működéséről, fejlesztési lehetőségeiről tanulmányt írt.

Elég lett az utazásokból

– Sokan csodálkoznak azon, ha egy magas posztokat betöltő vezető hirtelen nagyot vált és egészen másba fog, mint amivel addig foglalkozott. Nem mindenki érti meg, mi lehet az oka annak, ha valaki a korábbi különleges feladatai helyett szívesen végez látszólag olyasmit, ami sokaknak megadatik és jelentősen megváltoztatja az életét. Bennem szinte magától adódóan megszületett a döntés. Ugyanis eleinte a néptánc révén jártam a világot, majd a szakmám kapcsán is sokat utaztam. Örülök, hogy így alakult, de sok lett ez a fajta csavargás. Egyszer leültem és összeszámoltam, hogy öt év alatt nyolc városban laktam hazánkban. Azt is éreztem, hogy sem sokkal jobb táncos, sem sokkal jobb közgazdász nem lehetek már. Új kihívást kerestem. Családi okok is váltásra ösztönöztek. Korábban külsősként már oktattam egyetemeken és azt gondoltam, ha tanítok, átadhatom a gyakorlati tapasztalataimat a fiataloknak. Vágytam a nyugalomra is és visszavágytam szeretett szülővárosomba, ezért győri középiskolákban kerestem állást. A Barossba hívtak, másfél éve itt tanítok – mondta el Hirholcz Ákos.

Ötven éve a Balatonnál

Ő is tanul a diákoktól. Élvezi, hogy azonnal visszajelzést kap tőlük a munkájáról. Azt is, hogy legtöbbjüknek fel tudja kelteni az érdeklődését a tanulnivalók iránt és nem bevételi adatokkal kell foglalkoznia. Egy tanulója azt írta neki, köszöni, hogy bízott benne, ezt sosem felejti el. Most az ilyen mondatok jelentik neki a profitot. Emellett Hirholcz Ákos manapság is szinte minden nap több órát táncol. Néptáncpróbákra és balettórákra jár, salsázni és bugizni is megtanult. Azt tervezi, hogy táncszínházi produkciókat állít össze, emiatt csoportot is szeretne szervezni. A kikapcsolódást pedig ötven éve a Balaton látványa biztosítja számára. Gyerekkora óta jár le Zánkára, a településen lévő házukat második otthonának tekinti. Amikor sok munkája volt, amikor távoli helyekre kellett mennie feladatai miatt, akkor is igyekezett legalább pár hetet ott lenni nyaranta. Mostanában pedig megint egyre több időt tölt a fák között megbújó épületben. A feltöltődést ez jelenti neki.