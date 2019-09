Második esélyt ad az állatoknak a pápai nagymama

Az unokáim már megszokták, hogy nem vagyok átlagos nagymama. Most is 19 kutyát és 35 cicát gondozok a menhelyen – mesélte a 66 éves Murai Lajosné, Ibolya, a pápai Második Esély Állatmentő Csoport vezetője.

Ibolya elmondta, falun nőtt fel, és már gyermekkorától kezdve rajongott az állatokért. – Libánk, kacsánk, sőt, szarvasmarhánk is volt. Hajtottuk a legelőre az állatokat, ahogy régen az faluhelyen szokás volt. Azonban mindig a kutyák és a cicák álltak hozzám

a legközelebb – tekintett vissza.

Mint mondta, az állatmentés és a befogadott állatok gondozása 15 éve teszi ki a mindennapjait: 2004-ben figyelt fel egy újsághirdetésre, amiben önkénteseket kerestek állatvédő egyesület létrehozásához.

Ibolya jelentkezett, majd olyannyira az élete részévé vált az elesett állatok megmentése, hogy miután nyugdíjba ment az autóbusz-társaságtól, a saját pénzéből vásárolt egy telket a pápai Törzsökhegyen, ahol 2012-ben befogadóhelyet alakított ki. Ezzel egy időben a saját állatvédő egyesületét, a Második Esély Állatmentő Csoportot is létrehozta.

Az elmúlt hét évben napi szinten kijárt a telekre, és ez idő alatt a visszafogott becslések szerint is minimum 3-400 cicát és kutyát mentett meg. Ehhez jönnek még hozzá azok az állatok, amelyek elkóboroltak vagy elszöktek, és a segítségével újra visszakerültek a gazdájukhoz. Emellett nagyon sok négylábú lelt hosszabb-rövidebb ideig otthonra a menhelyen. – Jelenleg 19 kutyánk és 35 cicánk van, kedden kettőt örökbe fogadtak – jegyezte meg lelkesen.

Ez a lelkesedés pedig a rengeteg tennivaló ellenére sem kopik meg, pedig jól jönne a segítség. – Általában egész héten egyedül látom el a feladatokat, a délelőttök többnyire az állatorvosnál telnek. A hétvégéken azonban van két segítőm, illetve egy diáklány is gyakran kijön, rendezi a cicákat. Jól jönne egy rendszeres segítő, olyan aktív nyugdíjas, aki akár heti két-három napot is vállalni tudna, segítene takarítani, amíg én orvoshoz megyek az állatokkal, vagy fordítva – magyarázta Ibolya. Hozzátette, általában reggel nyolctól délután öt óráig tartózkodik kint a menhelyen, de van, hogy este hét óra előtt nem ér haza.

– Zömében idősebb kutyákkal foglalkozom, a legtöbb tíz év feletti. Gyakran keresnek meg, akár vidékről is, ha egy kutya elveszíti a gazdiját. Noha az örökbefogadók többsége a fiatal kiskutyákat keresi, előfordult, hogy valaki a múltkor egy tízéves, gazdi nélkül maradt pulit vitt el – jegyezte meg. Hozzáfűzte, elég vegyes a kép, hogy milyen korosztály fogad örökbe, és sokan jönnek látogatóba is gyerekekkel, mert a kicsik nagyon szeretik a kutyákat és a cicákat. A jövő héten például óvodások érkeznek majd az állatok világnapjához kötődően.

Az öt részre leválasztott törzsökhegyi telken a kutyák kedvükre futkározhatnak és játszhatnak, ezt a szomszédok előzékenysége is lehetővé teszi. A lakosság részéről ugyanúgy megfigyelhető a pozitív hozzáállás, sokan keresik fel a menhelyet segítő szándékkal, adománnyal. A városban több helyen adománygyűjtő dobozokat is kihelyeztek a Második Esély Állatmentő Csoport részére, ezek mellett pedig az adó egy százalékából származó felajánlások is sokat jelentek az állatorvosi költségek fedezésében.

– A három helyi állatorvos, Lázár Attila, Lénárt Lambert és Kovács Jenő mindenben maximálisan segít. Nekik ezért mérhetetlen hálával, köszönettel tartozom – hangsúlyozta Ibolya.

– Örökbefogadás esetén hat hónapos kor felett csak ivartalanítva adunk ki kutyákat és macskákat, megelőzve ezzel a nem kívánt szaporulatot. Ha pedig valakik kölyköt visznek el, akkor az örökbefogadási szerződésen az ivartalanítási kötelezettség is szerepel. Előfordul, hogy az anyagi helyzete miatt az örökbefogadó ezt nem engedheti meg, ilyenkor felajánljuk, hogy a felvetődő orvosi költségek felét kifizetjük – tette hozzá Ibolya.

Elmondta, 16 éven át a Törzsökhegyen kívül, az otthonában is volt egy kutyája, melyet végül utolért az öregkor. Új ebet azonban nem szeretne hazavinni, hiszen kevés időt tölt otthon. – Sokszor érzem, hogy 66 évesen már nehéz. Mostanában sokat kínlódom a térdeimmel, de reggel beveszem a gyógyszert, és indul az újabb nap. Gondoltam már rá, hogy abbahagyom, aztán mindig arra jutottam, hogy azt a mérhetetlen szeretetet nem tudnám elengedni, amit minden reggel a kutyák és a cicák szemében látok, amikor megérkezem – fogalmazott Ibolya.

Megjegyezte, eljátszott már a gondolattal, milyen lenne, ha más kedvelt időtöltéseivel is foglalkozna: naphosszat a konyhában sütne-főzne, rejtvényeket fejtene, bűnügyi sorozatokat és természetfilmeket nézne. Ezekre azonban egyelőre nincs ideje. Szerencsére az unokái már megszokták, hogy ő nem egy átlagos nagymama.

Kiemelte, jelenleg az a terv, hogy megpróbálja csökkenteni a menhelyen élő állatok létszámát, azonban amikor segítséget kérnek tőle, képtelen nemet mondani. – Nem tudom, lesz-e utánpótlás, aki majd továbbviszi a menhelyet, mindenesetre reménykedem. Olyan jó érzés segíteni a védteleneken. Csupán ezért teszem, semmi másért – mutatott rá Ibolya.

– Előfordult, hogy nehéz volt örökbe adni egyik-másik mentett állatot, mert annyira hozzánőtt a szívemhez. Ahogy az ember idősödik, egyre nehezebb megválni tőlük. Ugyanakkor tudom, hogy jó helyre kerülnek, és ez a ragaszkodás enyhül, amikor az új gazdik küldik a fényképeket. Hiszen ahogy az állatmentő csoport nevében is szerepel, mindig jár egy második esély – zárta Ibolya.