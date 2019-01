Meddig tart a lendület? Veszprémben is sokan az edzőteremben kezdték az új évet

Egy nemrég készült honi kutatás szerint az emberek ötöde tenne – tett – 2019-re újévi fogadalmat: a legtöbben pénzügyekkel, valamint életmódváltással kapcsolatos célokat fogalmaznak meg. Utóbbi kapcsán egy edzőteremben jártunk.

– Újévi fogadalmam nem igazán volt, mert megpróbálok egész évben úgy élni, hogy ne kelljen minden év kezdetén esküdöznöm – nyilatkozta a Naplónak Dukay Dávid, aki a megye egyik legjobb termében személyi edző. – Érdekes, de nekem sosem voltak fogadalmaim… Év közben azonban előjöhet valami, amit esetleg ki kell javítanom, esetleg másképpen kell csinálnom.

Elmondta, hogy a pénzügyeire viszont figyel, ugyanis megpróbál spórolni. – Nem titok, saját lakásra és egy jobb autóra gyűjtök – tette hozzá.

A veszprémi edzőtermekbe (is) sokan érkeznek januárban, nem kivétel ez alól természetesen Dukay Dávid munkahelye sem.

– Az emberek java része fogyni akar és életmódot szeretne váltani – emelte ki Dukay Dávid.

Ám nemcsak az edzéseken múlik, hogy sikerül-e a kilóktól megszabadulni, hiszen az étkezésen is sok múlik, nagyon sok. Az edzések mellé a vendégek étrendet is kapnak, amit mindenképpen be kell tartaniuk, mert ha nem, akkor sikertelen a megújulás felé vezető út.

– Jól hangzik, de nem igaz, hogy valaki néhány hét alatt 10–20 kilogrammot lead, majd három hét alatt kockahasa lesz… – mondta.

A személyi edző szerint ez egy folyamat – hullámvölgyekkel –, amin el kell indulni, el kell kezdeni, de végig kell tudni csinálni. Egybehangzó állítások szerint a már említett étkezés a legnehezebb.

– Az emberek lejönnek, megszeretik az edzést, jó a társaság is, ám a kajával baj van. Az esti nassolásokról sokan nem tudnak leállni, pedig egy picinek sem lenne szabad beleférnie – hangsúlyozta Dukay Dávid. Persze emberre válogatja, hogy mi fér bele: van, aki lehet édesszájú és nem hízik meg, míg másoknak tényleg semmit nem szabad enni az ajánlott, személyre szabott étrenden kívül semmit.

Az újak lendülete tavasz elejéig kitart, de ha megszerettetik velük a személyi edzők ezt az életformát, a mozgást, akkor valószínűleg maradnak.

– Nem kell újévi fogadalomként tekinteni arra, hogy életmódot váltsunk, hogy egészségesebben éljünk, bármikor el lehet kezdeni az edzéseket, amit nem másokért, hanem saját magunk érdekében kell csinálni – jelentette ki Dukay Dávid.

Zentai Zsófi tavaly kezdett el edzeni Dukay Dávid felügyelete mellett, 2019-re is az volt az egyik fogadalma, hogy szeretne minél többet edzőterembe járni.

– A célom az, hogy jól érezzem magam a bőrömben: a külsőm, a mozgás és a táplálkozás egyaránt fontos – árulta el, ami szerinte azért hangsúlyos, hogy több önbizalma legyen. Elmondása szerint odafigyel az étkezésére, igyekszik kizárni a mindennapjaiból a szénhidrátokat, minél több fehérjét fogyaszt, csirkemellet, rizst, a mozgásnál pedig a rendszerességet tartja szem előtt.

– Talán tényleg a táplálkozás a legnehezebb, de amúgy megoldható – derült ki a szavaiból. A környezete egyébként biztatja, ami jólesik neki. Némi könnyebbséget jelent talán számára, hogy édesapja is annak az edzőteremnek a látogatója, amelyben neki is bérlete van.