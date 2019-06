Még várja a vendégeket a lesenceistvándi levendulaültetvény

A lesencei levendulásban idén több hétvégén szedhetünk magunknak az illatos, szép növényből, hogy minél többen megismerjék a levendulást, ahol ilyenkor egy kicsit gyönyörködhetnek, megpihenhetnek.

Idén már sokan visszatérő vendégek az északi part egyik legszebb kézműves levendulásában, ahol minden egyes bokor a háziak személyes ismerőse a hektárnyi területen.

A háromezer tő egy része orvosi levendula, amely a legjobb minőségű olajat adja. Ennek a fajtának a hatóanyaga, összetétele bír leginkább gyógyhatással. Amellett gyönyörű fényképek készülhetnek, akár családi alkalmakkor is.

A háziasszony, Csizmazia Anita fehérre festett erdélyi paddal, feldíszített kapuval erősíti a hely hangulatát, az érkezők pedig ki is használják azt. Levendulaszörpöt, mézes bodzaszörpöt, fröccsöt ihatunk frissítőként, az ültetvényről gyűjtött levendula-virágmézzel készült süteményt kóstolhatunk, de akár szárított levendulavirággal és tönkölypelyvával tömött, nyugtató álmot adó párnát is beszerezhetünk.

Anika szerint a levendulatermesztés lényege, hogy minél tisztább olaj készüljön, olyan, amely a szervezet számára a betegségek megelőzését segíti. Segíti a relaxációt, oldja a stresszt, amely a civilizált emberek egyik elsődleges problémája.

A levendulából ma már egyre többen készítenek szörpöt. Bár már egyre több helyen kapható, mégis érdemes megpróbálkoznunk vele otthon is. Elismerésre számíthatunk érte hálás családtagjainktól. Anika elárulta levendula szirupja, vagy receptjét is. A szirup a szárított virág áztatásával készül, a növény ízanyagait tartalmazza és a levendula meg is színezi az italt. A szirup töményebb, mint a szörp, azt hígítva kapunk szörpöt – mondja a háziasszony.

Egy liter vízhez, lehetőleg tiszta forrásvízhez egy kilogramm cukrot adunk, ha lehet fruktóz, vagy nyírfacukor legyen. 30 gramm szárított levendula virágra lesz még szükségünk, az egy jó maroknyi körülbelül. Továbbá két citrom leve kell még, vagy egy teáskanálnyi citromsav. A vizet felforraljuk, aztán hozzáadjuk a cukrot, sziruppá főzzük. Amikor kihűlt a szirup, a levendula virággal és a citrom levével keverjük el. Áztassuk a szörpöt két napon át, hűvös helyen! Amennyiben sötétlila színű a levendulavirágunk, gyönyörű lila színű lesz a szörp is. Ha világosabb a virág, a szörp színe szintén világosabb lesz, de ez nem baj. Szűrjük le a szörpöt, aztán még egyszer forraljuk fel, majd forró sütőben csírátlanított üvegekbe töltsük és hagyjuk minél gyorsabban kihűlni, mivel minél több hő éri, annál többet veszít gyönyörű lilás színéből. Fogyasszuk aztán frissen facsart citrom levével.

Kuruczné Gergely Judit kézműves-foglalkozás keretében mindenkit megtanít arra, hogy egy egyszerű fényképkeretet miként díszíthetünk fel levendulával. A frissen szedett levendulából néhány szálat kézbe véve, azokat kicsit legyező alakba hajtva rögzítjük vékony dróttal a növény szálait. A keret tetején kezdjük a munkát, onnan haladunk egyre lejjebb, a csokrokat rögzítve, a szálak nagy részét eltakarva, hogy csak a virágok látszódjanak.