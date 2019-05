Megelevenedett a Magyarpolányi Passió a Szaléziánum falain

Megnyitották a Szaléziánum falain belül Tihanyi György Magyarpolányi Passió képekben című fotókiállítását pénteken.

Az idei évben először töltötték meg a Szaléziánum folyosójának falait új kiállításanyaggal. A pünkösdi passió játszás hagyománya Magyarpolányban a 1990-es évek elejére nyúlik vissza. A település 1993-óta ad otthont a passiójátéknak, melyet a hagyományhoz híven a falu lakói adnak elő kálváriadombjukon.

– Nagyon örülünk annak, hogy a Szaléziánum adhat otthont a most már negyedszázados Magyarpolányi Passiót bemutató fotókiállításnak. A képek az egész történetet elmesélik az elejétől a végéig. A falu nagyon büszke arra, hogy egy ilyen rendezvényt minden évben meg tud valósítani– mondta el Grőber József, a település polgármestere.

Tihanyi György elmondta, egy tökéletes látványvilág tárult elé a Magyarpolányi Passió alkalmával. Hozzátette, a jelmeztervezőknek, a színházi szakembereknek, a világítóknak az érdeme, hogy ez a passiójáték látványában ilyen lenyűgöző. – Fotósként én megoldottam ezt a feladatot, és úgy gondolom, hogy sikerült visszaadni ezt a hangulatot a képeken is.

– Vannak, akik a passiót nem akarják elfogadni, szeretnének úgy eljutni a feltámadás dicsőségébe, hogy ne kelljen nekik keresztutat járni. Ez így sajnos nem működik – mondta el az ünnepélyes megnyitón Márfi Gyula érsek. – Ez olyan, mint a belégzés, amely nem működik kilégzés nélkül. A kettő összetartozik. A mi lelkünkben a szenvedés, a halál és a feltámadás is összetartoznak. Az, hogy az egyházmegyénken belül egy ilyen kis faluban egy olyan hagyományos passiójáték jöhetett létre, amit az egész országban és a határokon kívül is ismernek, örömmel tölt el, és büszke is vagyok rá.