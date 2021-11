Megemlékezést és trófeaszemlét tartottak Huszárokelőpusztán

A Bakonyerdő Zrt., a Veszprém Megyei Vadászkamara és a Verga Zrt. közös megemlékezést tartott a hubertlaki hivatásosvadász-emlékhelynél. A már hagyományos szakmai összejövetelen hatan részesültek Hubertlaki Kereszt kitüntetésben, megkoszorúzták a hivatásos vadászok emlékoszlopát is, majd a vadászkamara trófeaszemléjével folytatódott az ünnepség a Huszárokelőpusztai Vendégház parkjában.

A megemlékezés a hivatásos vadászok emlékoszlopánál kezdődött a Bakony Vadászkürt Egylet kürtszavával. Ezt követően Varga László, a Bakonyerdő Zrt. és Ugron Ákos, a Verga Zrt. vezérigazgatója, valamint Korn Ignác, a Veszprém Megyei Vadászkamara hivatásos vadász alelnöke köszöntötte a megjelenteket.

Az ünnepségen elismerték a munkájukat kiemelkedően végző hivatásos vadászokat is. Mivel tavaly elmaradt a megemlékezés, ezért a 2020-as év díjait is most adták át. A Veszprém Megyei Vadászkamara Hubertlaki Kereszt kitüntetést adományozott Csőbör Gábor nyugalmazott hivatásos vadásznak. A Bakonyerdő Zrt. nyugalmazott kollégája, Humpók Imre is átvehette a kitüntetést, míg a Verga Zrt. részéről Szóka Péter, a Kab-hegyi Erdészet északi vadászterületének hivatásos vadásza számára ítélték oda a díjat. A 2021-es évben Babják Tamás, a Bakonyerdő Zrt. hivatásos vadásza, Farkas Imre, a Noszlopi Vadásztársaság hivatásos vadásza, és Rózsahegyi Bence, a Verga Zrt. Zirci Erdészetének kerületvezető erdésze, kerületvezető vadásza is Hubertlaki Kereszt kitüntetésben részesült.

Az ünnepség után, a Veszprém Megyei Vadászkamara trófeaszemléjén Pap Gyula köszöntötte a vendégeket. A megyei vadászkamara elnöke gratulált a kitüntetetteknek és köszönte a hivatásos vadászok munkáját, akik az elmúlt két évben igazán nehéz körülmények között dolgoztak. Kiemelte, hogy nagyon büszkék az általuk végzett szakmai munkára, amelynek eredményét a trófeák mennyisége és minősége is jól mutatja. Ez idáig 1400 gímbikatrófeát bíráltak el megyénkben, melyek közül 25 lett aranyérmes. A 12,5 kilogrammos idei, megyei rekordtrófea a Marcal-medencéből, a Somlótája Vadásztársaság területéről származik. Kiderült az is, hogy dámból és muflontrófeából is lényegesen többet bíráltak már el időarányosan, mint a tavalyi évben, és jók a minőségi mutatók is.

Az elnök kérte a hivatásos vadászokat, hogy az elkövetkező időszakban figyeljenek oda az őzekre, mert folyamatosan csökken ennek a nemes vadnak az állománya. Pap Gyula reményét fejezte ki, hogy a hivatásos vadászok odaadó, lelkes munkájának köszönhetően Veszprém megye továbbra is ott lehet országos szinten az első négy között, mint ahogy most is ott van.