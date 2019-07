Megkezdődött a veszprémi Utcazene Fesztivál

Idén is rengeteg fellépővel, sok helyszínnel, és nagy versenydrukkal indul a Veszprémi Utcazene Fesztivál.

Szerdán vette kezdetét a Veszprém belvárosát megmozgató négy napos fesztivál, ami egészen szombatig nyújt különleges zenei élményeket a megyeszékhelyre látogatóknak.

A négy nap folyamán több mint harminc külföldi fellépőt köszönthetünk városunkban a világ különböző pontjairól, és ahogyan az elmúlt években megszokhattuk már, húsz versenyző küzd meg a fődíjért. A tét nem kicsi, a délutáni programban fellépő utcazenészek közül ugyanis a szakmai zsűri és a közönség idén is megválasztja az általa legjobbnak ítélt fellépőket. A szakmai díj is és a közönség díj is 1.000.000 Ft külön-külön, de mindez kerülhet ugyanabba a kalapba is. Érdemes tehát megnézni az összes versenyzőt, és okosan szavazni a kedvencünkre, amire van is lehetőségünk, hiszen a négy napban forgó-rendszerben különböző időpontokban, különböző színpadokon találkozhatunk ugyanazokkal a versenyzőkkel.

Újító megoldással fordulnak a szervezők az önjelölt zenészek felé is. „Gyere és zenélj, mi meglátunk, meghallunk, megtalálunk, és amennyiben úgy gondoljuk, a produkciód hozzáad a rendezvényhez, kapsz tőlünk egy karszalagot, ami felhatalmaz téged a további zajongásra, és a rend őrei nem fognak megkérni, hogy függeszd fel a tevékenységet. Ellenkező esetben azonban sajnos ez történik majd.” – áll az Utcazene Fesztivál hivatalos honlapján. Tehát meg lehet próbálni gerilla-akcióval a szervezők szívébe lopni magunkat, de azt is büszkén kell viselni, ha épp nem nyújtottunk egy karszalagot érdemlő produkciót.



A fesztivál első napján délután négykor kezdődnek el a versenyprogramok, és már a kezdéskor óriási érdeklődő tömeg hömpölyög a belvárosban a Food Truck Show autói között. A Fortuna Udvarban lévő színpadot délután négykor Golarits Márton és Bögi Levente avatják fel, ők kezdik ugyanis a versenyprogramot a Lasselsberger-Knauf színpadon.

