Megkóstoltuk az Év strandétele győztes halerőlevesét

Idén két étel is annyira elnyerte a zsűri tetszését, hogy nem is tudtak dönteni. Az alsóörsi Fogas bisztró halerőlevese és a balatonmáriafürdői Port Étterem és Panzió Balatoros nevű kreációja lett holtversenyben a győztes.

A Fogas bisztró családi vállalkozást látogattuk meg, ahol rögtön két Kun Szilárd, apa és fia várt bennünket, hogy megkóstoljuk a győztes levest. A koronavírus első hullámának időszaka kivételesen „jókor jött” a friss üzletnek, hiszen ebben a két hónapban tudták még tökéletesíteni a hely arculatát, dizájnját, így júniusban már teljes készültséggel nyithattak.

Az idősebbik Kun Szilárd már 28 éve vendéglátózik, Várpalotáról jöttek át ide, Alsóörsre tíz évvel ezelőtt, a Fogas szomszédságában álló Olivát kezdték el.

– Nagyon szeretjük a Balatont, az az érzés, amikor a reggeli kávénkat a Balaton mellett isszuk meg, magáért beszél. A látvány, a hangulat és a közösség is nagyon jó – mesélte az ifjabbik Kun Szilárd.

A Fogas már 20 éve is itt állt, akkor is halételekkel foglalkoztak, persze a kor és a környezet szellemiségének megfelelően, egy átlagos halsütő volt a strandon. Az üzlet vezetője, a fiatalabbik Kun Szilárd elmondta, nem szerették volna megtörni a „halas” hagyományt, hiszen nem sok kimondottan jó minőségű halas hely van a Balaton környékén, főleg az északi parton, viszont a halevésre van igény.

Bár a hekk ideje még nem áldozott le, hiszen a mai napig slágertermék, egyre többen keresik a hazai halfajtákat, így a Fogasban is megtalálható a hekk mellett a keszeg, a pisztráng és a süllő is, de a pontyra és szürkeharcsára is nagy a kereslet, a névadó fogas pedig egyértelműen az étlap kiemelt szereplője.

– Nagyon jó érzés volt, hogy megnyertük az Év strandétele versenyt, de én nem számítottam rá. Tudtam, hogy jó az étel, de nem gondoltam volna, hogy az első szezonunkban ilyen magasra tesszük a mércét, saját magunknak is egyébként – tette hozzá az üzletvezető.

A Fogas friss, fiatalos arculatával, igényes kialakításával tényleg olyan, mintha a strandbüfék között megbújó minőségi étterembe ülnénk be. A nyertes halerőlevest a csapat közösen találta ki, de a gombócot az ifjabb Kun Szilárd álmodta meg.

– Mielőtt megnyitottunk, és az étlapot alakítottuk ki, volt egy nagyon elrontott levesünk, azt megettük mi. Nem hagytuk annyiban, szóval nekiláttunk újra, más technikával, és ebből született a halerőleves. Az alapja ennek is háromféle keszthelyi hal, ponty, harcsa, illetve tokhal. Extrafiléket használunk, alapvetően ugyanúgy készül, mint egy húsleves, 4-5 órás beforraláson esik túl – emelte ki Kun Szilárd.

Merőben más a fűszerezése, mint egy hagyományos húslevesnek, friss édeskömény, pirított babérlevél, pirított bors kerül bele, ettől kicsit könnyedebb és ízben teljesen más, mint egy húsleves, de mégsem az az igazán erős halleves. Azt is elmondták, pont azért készült, hogy aki nem kimondottan szereti a halat, ő is tudjon valami olyat enni, ami számára megfelelő. A gombóc tokhalfiléből készül, apró kockára vágva, kovászolt kenyérrel, reszelt citromhéjjal, kis tabascóval, friss petrezselyemmel, illetve sóval. Ez megadja a frissességét, kicsi melegséget a végén a tabasco.

A győztes étel (és a többi is) mindig ugyanolyan lesz, nem kell aggódnunk a minősége miatt, hiszen a recept alapján grammra pontosan kerülnek a levesbe az összetevők. Bátran ajánljuk mindenkinek, hiszen a kóstolási tesztünkön is nagyon jól teljesített az étel. Semmiképpen se álljunk meg az első kanálnál, hiszen az elvárásunktól nagyon messze áll az ízharmónia, de a második-harmadik kanál után az elvárásainkat a szemetesbe dobhatjuk, hiszen a halerőleves ízvilága magasan túlszárnyalja azt. Igazi üde, nyári étel, egyáltalán nem nehéz, sőt, kimondottan citrusos és frissítő.