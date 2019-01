Megtalálták Istent – Bodor István még Nepálba is elutazott keresőútján

Bodor István hosszú utat tett meg. Még Nepálba is elutazott keresőútján. Az ördög markából Isten tenyerébe – ezt a címet adta Kazinczy Gyöngyvér építészmérnök, fotográfus megjelent könyvének, amelyben megtérésének történetét meséli el.

A házaspár angyali nyugalommal mesélt megtérésükről, Istenhez kötődő kapcsolatukról. Öröm volt nézni Gyöngyvér ölében kislányukat, Annabellát, aki cseppet sem érezte magát feszélyezve. A házaspár két könyvét mutatta be a közelmúltban a faluházban.

Az utolsó fejezet Bodor István Kiút a labirintus könyvéből örömüzenet, amelyben szentírási részekre alapoz. Akinek füle van, hallja meg, tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa.

Így fogalmaz: Nagyon hálás vagyok, s Jézus nevében akarom, hogy a könyv által is terjedjen az örömhír és szerte a világban tanúságtételeken át, élő szóban is, hiszen nemcsak engem váltott meg, hanem mindenkit, aki őt befogadta. Írva van: bármit kértek a nevemben, megteszem nektek. István szerint ami igazán élő és elgondolkodtató, az a személyes tanúságtétel, amit átéltek. Amíg a Lélek szerint eljutunk az örömig, addig átmegyünk nehézségeken, fáradtságon, szárazságon, végül a jó Isten megajándékoz az ő békéjével, az ő örömével, ha be tudjuk fogadni.

Gyöngyvér életében érzékelhető volt, hogy komoly fordulat állt be nála, ennek jelét adta a közösségi hálón is. Istenes posztjait nem mindenki tudta a helyén kezelni, csak sejteni lehetett, hogy komoly válság indította el ezen az úton. Ekkoriban a hevesebb, intoleráns reakciók hatására született az alábbi jegyzet. „Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához, ez a jog magában foglalja a vallás és a meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy a meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben oktatás, gyakorlás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatásának jogát.” (ENSZ Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozata, 18. cikkely).

Ő már rég nem az embereknek akar megfelelni, hanem csak Jézusnak és Istennek. Gyöngyvér tolerancialeckéi egyre magasabb szintet ütnek meg. Könyvében főként a bibliai, istenes részekhez nagy adag nyitottság kell. Tolerancialecke ez is, segít gyakorolni az ítéletmentes elfogadást. Ez mindannyiunkra ráfér.

Megbékélve és szeretettel visszagondol régi, világi önmagára, aki lehet, hogy kinevetné, meg sem hallaná a mai új Gyöngyvér bibliai idézeteit. Képes szeretettel elfogadni azokat is, akik nem az általa választott úton járnak, akik számára nem Jézus az út, az igazság és az élet. Hiszen ahogyan azt a könyvében le is írja: A hitet nem lehet erőltetni. A hit nem mindenkié. A hit viszont szeretet nélkül üres.