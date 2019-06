Megtelhet hétvégén a Balaton környéke

A rossz idő miatt sokan későbbre halasztották a tavaszi pihenést, ezért az előrejelzések szerint pünkösdkor az átlagnál is több vendégre számítanak a balatoni rendezvényeken, amiből szerencsére bőven lesz megyénkben, hiszen a tihanyi Pünkösdi Pálinka Pikniken, a badacsonyi Pünkösdi eljegyzésen, a szigligeti Várfesztiválon, vagy a motoros találkozókon (Vespa – Zánka, Harley – Alsóörs) is minden bizonnyal telt ház lesz.

Zakar Zelinda, a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület TDM-menedzsere „erős hétvégét vár”. Egyrészt a hosszú hétvége miatt, másrészt az előrejelzések szerint az időjárás is kegyes lesz, azaz nem lesz eső.

A színes programkínálatban mindenki megtalálhatja a kedvére valót, mondta a Napló­nak. Szerinte a Harley-fesztivál, vagyis az Open Road Fest „mindent visz”, hiszen egy 15 ezer fős látogatottságú rendezvényről van szó és idén is jó a műsor. Kiemelte a paloznaki pünkösdi koncertet is. Zakar Zelinda beszélt lapunknak arról is, hogy a szállodák foglalási adatai szerint 80-90 százalékban megteltek a környékbeli szálláshelyek.

Zakar Zelinda úgy vélte, a Balaton kezd arra felkészülni, hogy nem csak olyan időjárási körülmények vannak, hogy szabadtérben kell gondolkodni. A május? Aranyat ért, legyen pozitív böjtje! – Úgy érzem, nagyon jó szezonnak nézünk elébe, tette hozzá.

Ugyanakkor a Balatoni Turizmus Szövetség arról tájékoztatott, a rossz idő bebizonyította, hogy az időjárás mennyire fontos tényezője a turizmusnak, hiszen egyes vendéglátóhelyek és szállodák 10-20 százalékos forgalomcsökkenést könyveltek el a tavalyihoz képest a zord május miatt.

Érdekes viszont, hogy ott, ahol komolyabb rendezvényt szerveztek, alig volt visszaesés az értékesítésben. Elég csak a futó- és kerékpárosversenyekre gondolni, amelyek ezreket vonzottak a Balatonra. De a májusi kulináris akciók is sikeresek voltak, az időjárás okozta bevételi kieséseket tompítani tudták némileg.

A pünkösdi rendezvényeket a Nyitott Balaton akció keretén belül szervezik meg, ezzel megmutatnák, hogy a régió nem csak a nyári, fürdőzésre alkalmas időszakban jelenthet vonzó turisztikai célt, hanem a tavaszi kínálata miatt is érdemes a tóhoz utazni.

A Balatoni Turizmus Szövetség számai szerint idén tavasszal 267 szálláshely és 133 vendéglátóegység vesz részt az akcióban, közülük 30 szálláshelyen kettő áráért három éjszakát is eltölthetünk, derült ki a közleményből.