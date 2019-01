Megúszta a házibulit a palackgyűjtemény

Sitku Erzsébet laborvezetőként az ásványvízüzemben dolgozik Kékkúton. A foglalkozása miatt talán érthető, de egyébként meglepő hobbija van, ásványvizeket és ásványvizes üvegeket gyűjt.

Sitku Erzsébetnek Kínából, Mexikóból, Spanyolországból, Svédországból, Romániából, Franciaországból, Olasz­országból, Egyiptomból, Len­gyelországból, Horvátországból, Ukrajnából, az Egyesült Államokból és Ausztriából is van már vize vagy palackja. 2006-ban kezdett el dolgozni a Fonyódi Ásványvíznél, ahol rögtön kiküldték tanulmányútra Horvátországba, a híres Jamnica üzembe. A Fonyódon élő biológusnő előtte nem dolgozott ásványvízüzemben. A Zágráb melletti gyár kémia­laborjában egy polcon látott sokféle palackozott vizet. Ez a kis gyűjtemény annyira megtetszett neki, hogy elhatározta, ő is csinál ilyet a laborban. Már itthon, a munkahelyén, rendrakás közben talált régi fonyódis üvegeket. Szépen megpucolgatta őket, körberakta velük a szekrény tetejét, és ezzel el is kezdődött különleges hobbija. Azóta barátai, sőt most már a gyermekeinek a barátai is meglepik egy-egy palack ásványvízzel, ha külföldön jártak.

Erzsébet időközben munkahelyet váltott, és kezdeti gyűjteményének nagy része ott maradt a fonyódi laborban. Az új helyen nem készültek üveges vizek, ezért a gyűjtögetést is abbahagyta egy időre. Viszont később, amikor körülbelül három éve Kékkútra került, újra elkezdte gyűjteni őket. Most ha valaki akár lomtalanítás során talál egy régi, szitanyomott üveget, akkor elhozza neki. Egyik kedvence a Theodora ásványvíz, de nagyon szereti a fonyódis palackokat is, mivel velük kezdődött a hobbija. Kékkúton a szennyvíztisztító bővítésekor az ásatások során előkerült két üres, elég rossz állapotban lévő, hetvenes évekbeli palack, amelyből az egyiket megkapta a kollégájától, aki szintén szeret gyűjtögetni. Vannak jubileumi kiadású üvegei is. A legtávolabbról Kínából van ásványvize, amely műanyag palackos ugyan, mert nem talált sehol üvegeset az utazása során. Ugyanígy járt a mexikói vízzel is. Mint meséli, nem is olyan egyszerű beszerezni egy-egy palackot külföldön. Az üveges vizek általában a vendéglátóhelyekre kerülnek, és nehezen értik meg például egy étteremben, hogy a vendég miért szeretné elvinni magával az ebéd mellé rendelt ásványvizet, sőt, ha lehet, bontatlanul. Ráadásul a göngyöleg miatt is nehezen válnak meg a palackoktól. Viszont ha sikerül megszereznie egyet, akkor a gondos csomagolásnak köszönhetően az üvegek közül még egy sem tört el eddig a bőröndjében.

Gyűjteményét gazdagítja egy ásványvizes kerámiapalack is a franciaországi Vittelből, amely egy kis fürdőváros, ahol három forrás is található. Erzsébetnek ezt a kerámia­palackot a vitteli helytörténeti múzeum boltjában sikerült megvásárolnia. A legszebb formájú darabja egy magyar víz, amelyre a 2016-os budapesti Víz Világtalálkozón bukkant rá. – A háromnapos konferencián ott volt egy pici cég, amelyik akkor akart betörni a piacra, és alig tudtam tőlük elkunyerálni egy üveggel, mert limitált példányban készült, és csak neves szállodákba juttattak belőle – meséli Sitku Erzsébet, aki egyébként kedveli a teljesen letisztult, egyszerű formákat.

A legrégebbi, ásványvizet is tartalmazó palackja a hetvenes évekből, Fonyódról származik. A gyűjtő maga is ajándékozott már többször ásványvizet az Aquaprofit Zrt.-nek, amelynek világviszonylatban is különlegességnek számító, négyezer darabos ásványvízgyűjteménye van. A különböző kiszerelésű ásványvizes és gyógyvizes palackokból álló kollekciójuk minden bizonnyal a világ legnagyobb ilyen jellegű gyűjteménye, amely egyedisége mellett óriási információtartalommal is bír.

Erzsébet a szakmai kíváncsiságából eredően maga is figyeli az üvegen feltüntetett információkat, mert sok érdekesség kiderül számára egy-egy ásványvíz összetételéből. Megtudom tőle azt is, hogy egy házibuli során komoly veszélybe került a gyűjteménye. Szerencsére csak a magyar, műanyag palackos vizekből bontottak meg néhányat fiá­nak a barátai. Utólag jót derülünk a történeten, magunk elé képzelve a fiatalok arcát, akik a négy-öt éve lejárt szavatosságú vizeket kóstolgatva éppen megtudják, hogy azokat nem lett volna szabad felbontaniuk.

Érdekes hobbija kapcsán Erzsébet vágya az, hogy még néhány régi, szép palackkal bővítse a gyűjteményét a jövőben.

