Megyei körkép: megteltek a szállodák az ünnepekre

Jóval korábban foglalták le idén a szálláshelyeket az év végi ünnepekre, és sokan esküsznek arra, hogy a pihenés hotelben az igazi. Mások viszont csak otthon, rokonaikkal együtt tudják elképzelni az ünnepeket, erről beszéltek a megkérdezettek.

– Telt ház lesz, és már nyáron megkezdődtek a foglalások az év végi ünnepekre, főként két-három éjszakára jönnek, és többféle időszakra, így karácsonyra, a két ünnep között, illetve szilveszterkor – ezt mondta Rádóczy Andrea, a 65 szobás balatonfüredi Silver Hotel tulajdonosa.

A vendégek 95 százaléka belföldről érkezik hozzájuk, sok a családos, és főként karácsonyra jönnek kisgyermekesek a szállodába, ahol az alkalomhoz illő programokkal megadják a módját a karácsonynak, szilveszternek. Közösen díszítik fel a karácsonyfát, külön gondolnak a kisgyermekekre, és a gasztronómiában is minden az ünnepek körül forog.

Sümegen, a Hotel Kapitányban időutazásra, például tüzérségi vártámadásra hívják a vendégeket, akik az ódon falak között kürtőskalács és forró italok mellett pihenhetik ki az izgalmakat – erről beszélt Böjte Éva szállodaigazgató. Náluk szintén már hónapokkal ezelőtt megtelt a 150 szobás hotel. A gyerekekkel történelmi jelmezeket készítenek, játszóházat, külön szilveszteri „bulit” szerveznek nekik.

– Már év közben arra várunk, hogy év végén találkozik az egész család, így a szülők, gyerekek, nagyszülők, és együtt pihenünk, nagyokat beszélgetünk, élvezzük a wellnesst – erről beszélt Horváth Sándor a balatonfüredi Silver Hotelben. A debreceni üzletember már hónapokkal korábban lefoglalta a szállást, ők húsz éve itt töltik az ünnepeket. A pihenés mellett nekik nagyon fontos a gasztronómia is, és egy szállodában eléjük teszik az ételeket, nem kell naphosszat a konyhában állni, fáradozni, és a főzés miatt egymástól elvenni az időt. Számukra az is fontos, hogy minőségi körülmények között pihenjenek, töltődjenek.

Polgár Attila és családja viszont csak otthon tudja elképzelni az év végi ünnepeket, a karácsonyt, szilvesztert, így beszélt a háromgyermekes vilonyai fiatalember. A szentestét gyermekeikkel töltik, velük nagyokat játszanak, majd rokonokat fogadnak és látogatnak. Náluk az is lényeges, hogy saját készítésű ételek, édességek kerüljenek az asztalra. Szilveszterkor Attila is szervezi a falu óévbúcsúztatóját, amin a családja is részt vesz. Év végén is nagyokat kirándulnak, és nyáron szoktak szálláshelyekre menni. A Polgár család ilyenkor a meghitt hangulatot csak otthon tudja elképzelni.