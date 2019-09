Mellékhatások nélkül gyógyít a pápai egészségfejlesztő

A talp, a lábfej sokkal több információt hordoz a testünk betegségeiről, mint gondolnánk.

Szakavatott kézben térkép a teljes szervrendszerhez, a problémák felderítéséhez, egyben terápiás eszköz azok megoldásához. Többek között a talp-reflexterápiát is hosszú évek óta sikeresen alkalmazó Molnár Cecília szakdiplomás egészségfejlesztőt sokan keresik fel az egészségi állapot meggyengülése kapcsán.

Az egészséget az ember teremti és éli meg mindennapi élete díszletei között, ott ahol tanul, dolgozik, játszik és szeret – határozták meg az 1986-os ottawai egészségfejlesztési konferencián. Ma is bőven válogathatunk a különféle kezelési módokból, hogy mivel teszünk a jólétünkért, az egészségünkért. De természetesen nem mindegy, hogy kinek a kezébe helyezzük bele átmenetileg az egészségünket.

Az emberek egészségi állapotát növeli

Az egyéni vállalkozóként hosszú évek óta saját lábán álló Molnár Cecília egészségfejlesztő éppen a talpon keresztül vesz kórleletet a hozzá forduló páciensektől, egészségükért tenni akaró emberekről. Az életvidám, mindig nyugalmat, derűt sugárzó hölgy 1980 óta dolgozik egészségfejlesztőként.

– Az egyén testi, lelki, szellemi és szociális jólétének növelését jelenti. Először ismeret-, információadás, ahhoz, hogy mivel tudná a jelenlegi egészségi állapotát növelni. Az összetett kezelés olyan folyamatot indít el, mely során a meggyengült szerv vagy szervrendszer az öngyógyítás beindítására képes. Egy állami egészségügyi intézetben dolgozó szakember is egészségfejlesztő, hiszen mindenki, aki a másik ember egészségi állapotát növeli, az egészségfejlesztőnek nevezhető – magyarázza meg kedvesen a szakmai megnevezését Molnár Cecília. Arról kérdezem, milyen végzettségekkel rendelkezik, illetve miért választotta ezt a pályát.

– Egészségügyi szakközépiskolai érettségim után sebészeti műtőben dolgoztam aneszteziológiai asszisztensként, majd mivel a gyermekeim születése után már nem tudtam vállalni a műtőben szükséges ügyeletet, így a pápai járás fiataljainak a tüdőbaj megelőzésében vállaltam munkát, Tuberkulin-szűréseket és a tuberkulózis elleni BCG-védőoltásokat végeztem tizenhét éven át. Ezzel párhuzamosan, mellékfoglalkozású vállalkozóként harminckét éve foglalkozom egyéni egészségfejlesztéssel. Meghatározó volt számomra az egyén kiszolgáltatottságának a minimalizálása a betegségével kapcsolatban, hogy a lehető legkisebb kellemetlenséggel, fájdalommal vagy éppen a választott kezelés, gyógyszerelés, sebészeti beavatkozás mellékhatásainak következményeivel kelljen szembe néznie. Ezért választottam a szelíd gyógymód kategóriába sorolható reflexterápiát. Ismereteimet a Nemzeti Egészségfejlesztő Intézet szervezésében életmód-tanácsadó és a természetes gyógymódok tanácsadója képzéssel bővítettem 1990-ben. Majd a Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott egészségtudományi tanszékén Egészségtan tanár, egészségfejlesztő egyetemi diplomát szereztem.

E gy sor metakommunikációs jel segíti összerakni az állapotelemzést

Hogyan kell elképzelni az egészségfejlesztést a gyakorlatban, teszem fel laikusként a kérdést.

– A kliens elmondja a megkeresésének okát, kikérdezem, hogy panaszait mi támasztja alá, mi vezetett oda, hogy tünetei, panaszai jelentek meg. A kiváltó okok közt leggyakrabban a genetikai háttér, környezeti ártalmak, pszichés terhelés, esetleg táplálkozási rendellenességek vagy életmódbeli problémák szerepelnek. A beszélgetéssel párhuzamosan a tekintet, a bőr vagy épp a mozgás rendellenességei, tulajdonképpen egy sor metakommunikációs jel segíti összerakni az állapotelemzést. Természetesen megnézem a szakorvosi véleményt, a labor vagy egyéb, képalkotó eljárással készült leleteket is. Majd az esetek nagy részében kézbe veszem a lábat mint információs „térképet” és egyben terápiás eszközt.

– Aki ismeri az emberi szervezet anatómiáját, annak nagyon egyszerű lenne felismerni a lábon, illetve talpon a testet letükröző „térképet”. Illetve aki tudja a szervek élettani funkcióit, az működtetni képes a talp reflexterületei alapján a szervezetet. A lábfej remek támpont a problémák felderítésére, egyben segítség azok megoldásához. Ugyanis a talpon keresztül az egész szervezet elérhető, és a reflexterület kezelésével, a szervek, a szervrendszerek vérkeringésének fokozásával segíti a szerv normális működésének helyreállítását. Ha összekapcsolnánk a keleti orvoslás adta lehetőségeket a nyugati orvoslás gondolkodásával, és mindkettő előnyeit alkalmaznánk, akkor csökkenthetnénk az egyén vagy beteg kiszolgáltatottságát, illetve bizonyos fájdalmas és mellékhatásokkal járó kezelések helyett szelíd, kíméletes és mégis eredményes gyógymódokat alkalmazhatnánk.

Mivel a panaszok kialakulása több okra vezethető vissza, ezért van, aki emellett táplálkozási tanácsadást vagy tartásjavító mozgásterápiát kap, és sok esetben az életmód módosítására is szükség van, árulja el. De a segítő beszélgetés a mentálhigiénés problémák, a stresszkezelés megoldásában is helyet kap, hiszen korunk egyik legelterjedtebb problémaköre a pszichoszomatikus tünetegyüttes. Az utóbbi évtizedek kutatásai egyre inkább alátámasztják, hogy tartós, pszichés terhelés következtében a test is megbetegszik, ezért az esetek nagy részénél jelentős segítséget ad a páciensnek és a segítőnek is a négyszemközti őszinte beszélgetés.

A páciensek egymásnak ajánlják

Cecíliától általában felszabadultan, laza állapotban, elégedetten mennek el a páciensek. Mi sem igazolja ezt jobban, minthogy 1987 óta mindenfajta reklám-tevékenység nélkül dolgozik. A páciensek elmondják egymásnak, hogy hol kaptak segítséget. Eredményei meghatározó fokmérője, hogy harminckét év távlatából már családok több generációi, illetve több száz kilométerről érkező páciensek is megkeresik. Kezelte a nagymamát és az unoka már a dédunokát hozza magával.

– Leginkább a mozgásszervi megbetegedések kezelése eredményeként ismertek meg az emberek. Sok gerincproblémával, -sérvvel küzdő fekvőbeteghez hívtak házhoz, akik néhány alkalom után már saját lábon tudtak eljönni hozzám – meséli. Végül arról kérdezem, mi jelent számára örömöt, büszkeséget a hivatásában.

– Nagyon örülök azon pácienseknek, akiknek komoly táplálkozási módosítás betartása mellett közös erővel a lábukat vagy lábujjukat sikerült megmenteni az amputációtól. Ennek általában a cukorbetegeknél jelentkező és nagyon nehezen gyógyuló, rossz perifériás keringés miatt fennálló anyagcserezavar az oka. A hagyományos orvoslásnak nagy szürke foltja az anyagcserezavarokra visszavezethető problématömeg. Számomra is kihívást jelent, de az eredményekben örömömet lelem.

– A két gyermekemre nagyon büszke vagyok, akiket orvosnak neveltem, és ugyanilyen odaadással, tisztelettel kezelik ők is a betegeiket. Negyven felett van azon babák száma, ahol meddőnek hitt anyukánál sikerült a magzat megfogantatása és kihordása. Ez nem csak a családokat, de engem is boldoggá tesz. Jó érzéssel tölt el, hogy hasznos támogatást kapunk mindannyian (oktatók és hallgatók) a társadalmi szinten működő közösségekben, iskolákban, klubokban, falunapokon, lakótelepi összejöveteleken, a lakosság egészség-magatartásának fejlesztését célzó pályázati programokon, melyekre rendszeresen meghívást, felkérést kapok.

– Az egészség kincs, a tudás hatalom. Az emberi szervezet működéséről, és a testi, lelki, szellemi egészség-fejlesztésről szóló tudás: kincset érő hatalom – zárta beszélgetésünket Molnár Cecília.