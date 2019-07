Mentsük meg a műanyag széket!

Bizony könnyen előfordulhat, hogy az egyébként praktikus és közkedvelt műanyag kültéri székek néhány év után jól láthatóan viselik magukon az idő múlását. Nem tesz nekik jót a váltakozó időjárás, az erős napsütés és a hideg sem. Még akkor is szembesülnünk kell a problémával, ha teljesen tiszta és meleg helyen voltak tárolva a télen a bútorok.

Hiába törölgetjük szorgalmasan, az anyagukba beleivódott szürkeséget képtelenek vagyunk eltüntetni. Így aztán a sufni mélyére kerülnek, majd a lomtalanításba. Pedig több módszer is van arra, hogy újra széppé varázsoljuk őket, és ha egyébként jó állapotban vannak, nem repedtek, töröttek, még sokáig használhatjuk valamennyit. Nem túl időigényes, viszont mutatós megoldások vannak.

A székeket, asztalokat megpróbálhatjuk lefesteni. Alaposan tisztítsuk le, portalanítsuk, hagyjuk megszáradni teljesen. Olyan festéket válasszunk, amely alkalmas műanyag festésére. Legyünk körültekintők, némelyik festék használata előtt ajánlott a felület finom smirglivel való csiszolása, majd az alapozó használata. Azzal a festés szebb is lesz, mint nélküle. Másokkal rögtön festhetünk, de előfordulhat, hogy a festékréteg kevésbé lesz tartós, mint az előbbi esetben.

Választhatunk fehér színt, de akár színesre is festhetjük a székeket, ettől különlegesek és egyediek lesznek. Nem beszélve arról, ha egy darabon több színt is alkalmazunk. Vagy a most divatos módszert is alkalmazhatjuk, hogy a lábakat más színre festjük nagyjából 15–20 centiméteres magasságig. Csíkok, virágok, szívecskék, pöttyök is kerülhetnek a műanyag kerti bútorra. Csak a fantázia és a kézügyesség szab határt. Készüljünk rá, hogy legalább két rétegben kell lefestenünk a székeket. A legegyszerűbb, ha a gyorsan száradó akrilspray festéket választjuk, de akár minden felületre kompatibilis festékkel is átkenhetjük.

Érdemes egy festékboltban kikérni a szakember tanácsát, hogy ő mit javasol, illetve árban melyik éri meg a legjobban. Kaphatók fényes és matt spray festékek, igényünk szerint dönthetünk, hogy melyiket választjuk. De bárhogy is döntünk, a munka során mindig ügyeljünk rá, hogy ne folyjon meg a festék. Vékony rétegekkel haladjunk, a száradás így is gyors lesz. Ne a tűző napon fessünk, hanem árnyékban, fedett helyen és szélcsendes időben. Csiszolás után egy száraz ronggyal portalanítsuk le a bútort, csak aztán fessük. Megláthatjuk, hogy olyanok lesznek végül, mintha újak lennének, és örülünk, hogy nem dobtuk ki őket.

A kitartóbbak megpróbálkozhatnak az ecetes vizes és mosogatószeres dörzsöléssel is, sok esetben eredményre vezet, de a székek szennyezettségétől függően rengeteg türelem kell hozzá. Speciális vegyszer is kapható a műanyag kerti bútorok tisztításához, azonban mivel az nagyon erős, csak kesztyűben dolgozzunk, és allergiások inkább ne ezt a módszert válasszák.

Száradás után már használhatjuk is a bútorokat. A törött lábú műanyag szék a medence partján jó ülőalkalmatosság lehet. Vágjuk le a törött lábát, csiszoljuk le a vágási felületet és festés után erősítsük fel a medence szélére, a padlóra. Akár huzatot is varrhatunk a megszürkült műanyag székre, ha egy kicsit ügyesek vagyunk. Akárhogy is, ha lehet, mentsük meg a bútorokat, ne dobjuk ki.