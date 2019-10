Új egyenruhát kapott a veterán veszprémi helikopter (videó)

Egyre csinosabb a dózsavárosi telephelyen nyugdíjas éveit töltő légi jármű: elkészült a festése és felkerült rá az oldalszám is – keresett meg minket a hírrel Ürmös István.

Mint korábban megírtuk, a veszprémi vállalkozó egy, a Dunántúlon egyedülálló interaktív repüléstechnikai múzeumot szeretne berendezni a Dózsavárosban található területen, melynek egyik attrakciója lenne a legendás múltú helikopter.

A Mi-8P meglehetősen kalandos úton és eléggé viharvert állapotban került Istvánhoz, aki szinte azonnal megkezdte a helikopter felújítását. Szeptember utolsó hétvégéjén a festésre is sor került, köszönhetően egy magyarországi üzlethálózattal is rendelkező, német tulajdonú festékgyár támogatásának. Az ő alkalmazástechnikai szakemberük, Kollár Hun Péter végezte a helikopter festését, amint a képeken és a videón is látható, professzionális szórástechnikával és speciális anyagokkal. Mivel a helikopter az udvarról nem mozdítható, az összes munkát kültéri helyszínen kellett elvégeznie, a Mi-8P mintázatát pedig egy eredeti, színes fotó alapján rekonstruálta.

Egy héttel később került sor a feliratok és az oldalszám festésére – ehhez egy másik, szintén profi szakember nyújtott segítséget. Pach József 25 évig dolgozott az azóta megszűnt Pest Vidéki Gépgyárban (ahol egykor repülőgépeket is javítottak), majd 16 évet töltött a Magyar Honvédség légijármű-javító üzemében. Negyvenéves munkatapasztalattal a háta mögött a mai napig vállalja muzeális gépek festését, így érkezett Veszprémbe is, hogy felfesse a helikopterre a legendás 730-as oldalszámot.

A munkában Szőr István segített neki, akinek szintén repülős múltja van, hiszen egykor fedélzeti rádiósként teljesített szolgálatot.

Időközben elkészült a leendő múzeum egy másik fontos relikviája, az UAZ is, amely annak idején a légierő deszantosait szállította.

Úgy tűnik, egyelőre minden Ürmös István tervei szerint halad, így joggal bízhat benne, hogy tavasszal megnyitja kapuit az általa megálmodott repüléstechnikai múzeum.