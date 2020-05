Mi lesz a kutyákkal a kijárási korlátozás után?

Elég régóta tart már a járványhelyzet ahhoz, hogy szokásaink az új helyzethez igazodjanak.

A mi életünkkel kutyáink élete is megváltozott, az utóbbi hetekben megszokták, hogy otthon vagyunk. Ha visszaáll a régi ritmus, már azt nem fogják érteni, ha eddig itt volt mindenki, most miért marad hirtelen egyedül.

-Erre a helyzetre a kutya szeparációs szorongással válaszolhat, ami jelentkezhet hangadással: vonyítással, ugatással, nyüszítéssel, de a benne kialakuló feszültséget levezetheti rágással, rombolással is. A kutyák ilyenkor gyakran rágják a saját fekhelyüket, vagy a gazdi dolgait, de elképzelhető, hogy a bútorokat, az ajtót, vagy a falat rágják, kaparják. Lehet ennek a szorongásnak rejtettebb formája is, amikor ilyen egyértelmű jeleket nem látunk, és a szomszéd sem jelzi, hogy egész nap ugatott kedvencünk. A kutya ettől még otthon szoronghat, aminek jele lehet például, hogy amikor hazaérünk akkor sokat iszik, mert ilyenkor szabadul fel- mondta el lapunknak Győrfi Henriett, kutyatréner, a Dog Garden kutyanapközi és panzió oktatója.

A szakember hozzátette: a kutya szempontjából az a legjobb, ha megpróbáljuk tartani a korábbi napirendet. Normál esetben kutyánk napi 18 órát alszik, tehát a hosszabb egyedül töltött idő nem jelent számára problémát. Ha jól osztjuk be az időnket, akkor a kutya számára is kedvező életritmust alakíthatunk ki. Reggeli ébredéskor a kutya is aktivizálódik, a sétánál felpörög. Ilyenkor fizikailag és szellemileg is le kell fárasztani, majd például egy rágócsonttal nyugalomban hagyni. Rövidesen számára is természetessé válik, hogy a reggeli sétát nyolc- kilenc órás alvás követi. Az is fontos, hogy amikor hazaérünk a munkából, megint adjuk meg neki a szellemi és fizikai lefáradás lehetőségét, töltsünk vele aktív, minőségi időt. Ha ezt követően aludni indulunk, elvárhatjuk az alvást kutyánktól is.

-A szeparációs szorongást sok minden kiválthatja. Vannak eleve ragaszkodóbb kutyák, sok kutyát az emberrel közös munkára tenyésztettek. A legjobb minden kutya számára az lenne, ha kellő pihenés mellett velünk tölthetnék napjaikat. Ha ezt megtehetjük, ez a legjobb, de könnyen kerülhetünk utána abba a helyzetbe, hogy nem tudjuk egyedül hagyni kutyánkat, mert szeparációra hajlamossá válik. A legjobb, ha tartjuk magunkat ahhoz, hogy a nap kezdődjön aktív idővel, aztán következzen a pihenőidő, majd megint egy aktív időszak-fejezte be Győrfi Henriett.

A kutyák között járványhelyzet nélkül is gyakran előfordul a szeparációs szorongás. Ennek gyakran oka, hogy hajlamosak vagyunk túlgondoskodni, túlfoglalkoztatni kutyánkat. Ilyenkor háttérbe szorul az ösztön, a folyamatos foglalkoztatás miatt elfárad az idegrendszer, kutyánk nem tud pihenni. A túlterhelt idegrendszer túlpörög, és nem pihen, ha nincs ehhez hozzászoktatva. Ha azt szeretnénk, hogy kiegyensúlyozott kutyánk legyen, ki kell elégítenünk szükségleteit: meg kell adnunk a fizikai és szellemi lefáradás lehetőségét, és biztosítanunk kell a pihenőidőt.