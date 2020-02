Miklós Edittel, a Magyar Sí Szövetség elnökével beszéltünk a sportág jövőjéről Eplényben

Hogy mit ad az embernek és mit jelent a síelés? A szabadságot! Kinn lenni a friss levegőn, az fantasztikus érzés. Amikor megcsípi az ember arcát a hideg, annál jobbat nem lehet elképzelni, így vélekedett erről a téli sportról Miklós Edit, a Magyar Sí Szövetség (MSSZ) elnöke, aki hetedik lett Szocsiban, a 2014-es téli olimpián, amivel minden idők legjobb magyar alpesi sí eredményét érte el.

Saját példájával a célja, hogy mind többen csatoljanak lécet, és akár önmaguk szórakoztatására, akár versenyszerűen, de síeljenek, mert ez a sport rengeteg örömet ad az embernek, nem beszélve az egészségről!

A kitűnő sportemberrel Eplényben, a Síelj itthon! nevű kampány sajtótájékoztatóján beszélgettünk nemrég egyebek mellett arról, mit ad az embernek a síelés?

– Annak ellenére, hogy nincsenek magas hegyeink, sikerült bebizonyítanom, attól még lehet jó sízőnk, utalt kiváló eredményére Miklós Edit. Hozzátette, úgy érzi, sokan elhitték és elfogadták, hogy kitartó munkával el lehet érni az említett eredményeket, és reméli, mind többen követik is példáját. Felidézte, a téli olimpia előtt, amikor elmondta, hogy pontszerző szeretne lenni, kikacagták, de végül sikerült megmutatta, hogy ezt meg lehet csinálni, csak keményen dolgozni kell érte.

– Hogy mi kellett mindehhez? – kérdezte. Kitartás, eltökéltség, elszántság. Amikor az első esés után nem hagyta abba a síelést, hanem tovább küzdött, és ezt a hozzáállást vitte tovább jelenlegi munkájában a gyerekekkel, a fiatalokkal, a sportolókkal is. Azt, hogy az első esés után álljanak fel, menjenek és küzdjenek tovább! Ez az elszántság és önfegyelem az életben mindenre nagyon jó recept. Úgy mondja, ha kitartanak, és folyamatosan edzenek, könnyebben veszik az akadályokat a sportban, és az életben egyaránt.

Miklós Edit szerint évről évre jobb sízőink vannak. A tömegsportról, a hazai síelésről, így a Síelj itthon! kampányról azt mondta, nagyon fontos, és nagyon jó kezdeményezés. A MSSZ is nyitott a tömegsport, az utánpótlás felé, például műanyag sípályákkal. Így például a fővárosi kupán a hattól a 12 éves korig versenyezhetnek a résztvevők.

– Nekünk az is fontos, hogy aki megtanul síelni, érezze kicsit a verseny, a közdelem ízét is, hogy azt is megkedvelje. Hogy minél többen megkedveljék ezt a téli sportot, felvettük a kapcsolatot az Iskolai Síoktatók Egyesületével. Cél, hogy minél több gyereket vonzunk a sípályákra, és kedveltessük meg ezt a gyönyörű sportot. Ha az emberek azt látják, hogy Magyarországon mennyien hódolnak ennek a sportnak, akkor vélhetően egyre több szülő dönt úgy, hogy az ő gyermeke is kezdje ezt el, és nagyobb a valószínűsége, hogy megkedvelik a síelést, vélekedett.

Azoknak, akik először csatolnak lécet, vagy snowboardot azt tanácsolta, hogy a tanulást kezdjék oktatóval. Így egyrészt hamarabb tanulnak, másfelől jóval kisebb a sérülés veszélye is. A kérdésre, hogy mit ad a síelés az embernek, úgy mondta: szabadságot!

– Kinn lenni a friss levegőn, az fantasztikus érzés! Amikor a hideg megcsípi az ember arcát, annál jobbat nem lehet elképzelni, majd megdicsérte az eplényi pályát, amely kitűnő, és külön elismerést érdemel, hogy itt mennyi havat gyártottak.