Milyen változásokat hozott az edzőtermekbe a járvány?

Sokat hallottunk róla, hogyan élték, élik meg a vendéglátósok a koronavírus-járványt. De mi a helyzet az edzőtermekkel, amelyek hivatalosan ugyan nyitva tarthattak, mégsem volt igazi forgalmuk a karantén alatt?

A tömeges nyitás májusra húzódott, de volt olyan klub, amelyik csak júniusban nyitott ki – mondja Tóth Tamás, a wellnessgate.hu edzőtermi szoftver alapítója, ügyvezető tulajdonos. A szakember elmesélte nekünk, miként élték meg ezt az időszakot, és mennyiben változtak a hétköznapok a fitneszteremben.

– Hivatalosan nem záratták be a termeket, mégis csak 20 százalékuk tartott nyitva. Mi március 17-én zártunk be. Ekkor úgy számoltunk, a helyzet egész nyáron át kitarthat. Áprilisban nem volt bevételünk, ám 14 kollégát így is folyamatosan fenntartottunk – emlékezik vissza a szakember, aki egy közel 300 fős, fitneszterem-tulajdonosokat tömörítő csoportot is vezet a legnagyobb közösségi oldalon, így nem csak a saját tapasztalatait tudja megosztani olvasóinkkal.

Az általa menedzselt terem áprilisban megrendelt egy sor karbantartási munkálatot. Ám ekkor jött a következő meglepetés: május 4-ével a kormány feloldotta a lakhely-elhagyási tilalmat. Az egész csapat – az edzőktől a recepciósokig – összefogott, hogy időben befejezzék a felújítást, és az elsők között tudjanak kinyitni.

Az indulás óvatos volt: a fitneszterem csapata több kondigépet is levitt a garázsba, így biztosítva a távolságtartást a vendégek között, akik szerencsére hamar alkalmazkodtak. Még mindig jobban jártak, mint egyes vidéki termek látogatói, akiket paravánnal választottak el egymástól az aerobikórákon.

Július közepéig a termek támogatással vehették vissza az elbocsátott dolgozókat, hogy a kiesett bevételt részben visszahozzák.

Sok edző annyira megszerette az online órák világát, hogy alig sikerül őket visszacsábítani a terembe.

Tóth Tamás nem ellenzi ugyan az internetes óratartást, de elvárják a teljes körű személyes jelenlétet – annál is inkább, mert a vendégek száma visszaállni látszott. Májusban napról napra alakult a látogatottság, a nagy változást mégis a június hozta. Ekkor ugyan már semmilyen szabály nem változott, a vendégszám mégis látványosan indult növekedésnek: 2-3 nap alatt a tavalyi létszám négy-ötödére javult fel – mondja Tóth Tamás.

– Nagy szerepet játszott ebben a reklám, hiszen a korábbi vendégek körülbelül 50–70 százaléka tért vissza hozzánk. A kiesőket új vendégek bevonzásával pótoljuk. Bevezettünk egy klubtagsági kártyát is: aki rendelkezik vele, az leállíthatja a bérletét, amíg csak nincs kedve újra jönni.

Hogy néznek ki most a hétköznapok? Az első hetekben még szinte senki nem jött a csúcsidőn kívül, ám mostanra visszatértek a reggel 6-kor, este 8-kor edzők is. Nem maradnak el az óvintézkedések sem, hiszen a termet reggeltől estig folyamatosan fertőtleníti a kétfős takarítószemélyzet, éjjel pedig egész csapat gondoskodik a tisztaság helyreállításáról. Megtriplázták a fertőtlenítőflakonok és törlők számát is, így ezek a teremben 25-30 helyen elérhetőek.

– A nyár általában uborkaszezon. Részben, mert ilyenkor többen választják a szabadtéri sportokat, mint a futás, biciklizés, és részben persze azért is, mert sokan elutaznak, különösen július közepétől kezdve. Idén ez azonban kevésbé volt jellemző – összegzett a szakember.

A várakozások be is igazolódtak, hiszen július utolsó hetében már egyértelműen látszott a statisztikákból, hogy az idei nyár a vártnál jobban alakul.