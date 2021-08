Minden háztartásban nagyon fontos lenne a tudatos vízfogyasztás

A tudatos vízfogyasztással egyénileg is sokat tehetünk a környezetünk megóvásáért, globálisan nézve a klímavédelemért.

Kiemelten kell tekintenünk a háztartások vízgazdálkodására, hiszen a következő generációnak már szembe kell néznie a vízpazarlás hatásaival.

– Az elmúlt 120 év legszárazabb hónapjait tudhatjuk magunk mögött, ezért a tudatos vízhasználat egyre fontosabb kérdéssé válik – fogalmazott Radács Attila hidrológus szakember, a Bakonykarszt Zrt. műszaki igazgatója.

Ahogy azt már az iskolában is megtanultuk: a víz körforgása állandó, úgy is fogalmazhatnánk, egy zárt rendszer, mégis azt érezhetjük, hogy az elpárolgó víz nem jut vissza a természetbe. Ezt bizonyíthatná az előbb említett tény az aszályos hónapokról is. Radács Attila erre reflektálva elmondta, az anyag, vagyis a víz nem vész el, ám a klímaváltozás miatt másképp kapjuk vissza.

– Megszaporodtak a villámárvizek, vagyis rövid idő alatt hatalmas mennyiségű csapadék zúdul egy adott területre. A talajba így nem tud annyi víz beszivárogni, mert az egyszerűen elfolyik. Mi magunk is tapasztalhatjuk, hogy megszűntek a hosszan tartó esőzések. Európa, vele együtt hazánk is, egyre szárazabbá válik – magyarázta Radács Attila. Kitért arra is, hogy a klímaváltozás miatt elengedhetetlenné válik a szemléletváltás, de nemcsak globálisan, hanem saját mikrokörnyezetünkben is.

Miként tudjuk mi magunk, átlagos felhasználók segíteni a szakemberek munkáját? A válasz egyszerű: tudatos vízhasználattal.

Radács Attila a Naplónak nyilatkozva kifejtette, a víztakarékosság mindannyiunk érdeke. Kiemelte, már apróságok is nagyon sokat segíthetnek: például fogmosás és mosogatás közben ne folyassuk feleslegesen a vizet, válasszunk energia- és víztakarékos mosógépet, mosogatógépet, fürdés helyett inkább zuhanyozzunk, illetve helyezzünk perlátorokat, vagyis vízszűrőket a csapokra, mindemellett pedig a családi házban élők lehetőség szerint gyűjtsék az esővizet, és azzal öntözzenek, locsoljanak.

Sokan nem gondolnak bele, hogy Magyarországon a WC öblítésére is ivóvizet használunk. Radács Attila elmondta, a mai modern vízgazdálkodási elméletek ezt már nem támogatják, ugyanakkor a vízvezetékrendszerek átalakítása elképzelhetetlen összeget emésztene fel. Ez azt jelentené, hogy minden egyes házban külön hálózatot kellene kiépíteni, ha esővízzel szeretnénk öblíteni. Az új rendszert teljesen el kell különíteni a meglévőtől, nem érhetnek össze, nem lehetnek átjárhatóak, teljesen zártnak kell lennie, mert más esetben komoly egészségügyi következményekkel számolhatunk.

Arra a kérdésre, hogy vajon mikor érünk el a vízkészleteink határaihoz, Radács Attila csak részben tudott megnyugtató választ adni:

– Magyarország megfelelő vízkészletekkel rendelkezik ahhoz, hogy a vízfogyasztási igényeket hosszú távon kielégítsük. Az országon hatalmas mennyiségű édesvíz folyik át, gondoljunk csak két legnagyobb folyónkra, a Dunára vagy a Tiszára. Ezzel az átfolyó készlettel azonban tenni kellene valamit, gondolok itt arra, hogy a következő évtizedekben a várható aszályos időszakok miatt a víztározók szerepe komolyan felértékelődik. Hazánkban már most is akad több jelentős víztározó, azonban nem elég az előttünk álló kihívások megoldásához. Mindenesetre a következő generáció már nem odázhatja el ezeket a feladatokat, nekünk addig is meg kell tenni az előkészületeket, hiszen 10-20 éven belül a tudatos vízfogyasztás és -gazdálkodás kiemelt kérdés lesz – hangsúlyozta a Bakonykarszt Zrt. műszaki igazgatója.