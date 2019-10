Mindenkiben van szépség

Farkas Liliána lett az idei országos Stíluskirálynő Plus Size szépségverseny második udvarhölgye. A kecskeméti versenyző vallja: mindenkiben van valami szépség, és ez nem függ a kilóktól. Egy telt hölgy is lehet szexi és vonzó.

A Plus Size szépségversenyek lehetőséget adnak a telt idomú hölgyeknek arra, hogy megmutassák szépségüket, mely bennük rejlik. Kecskemét a Plus Size szépségversenyek terén is élen jár, hiszen míg tavaly Leskowsky Laura elnyerte az Országos Plus Size Queen szépségversenyen az első udvarhölgy címet, addig a napokban Farkas Liliána a Stíluskirálynő Plus Size szépségversenyen a második udvarhölgy címmel járó koronát vehette át. Mindketten a 35 év felettiek korcsoportban indultak.

Liliána cukrászként dolgozik, számára a szakma szeretete nemcsak a sikereket hozta magával, hanem a pluszkilókat is.

– Az életem során a kilók hol le-, hol felmentek. Elfogadtam önmagam, mert rájöttem, a szépség belülről fakad. Mindenkiben ott rejlik a szépség, és ez nem a kilóktól függ – hangsúlyozta Liliána. – Arra viszont mindig nagyon odafigyeltem, hogy megjelenésem attraktív legyen, a hajam, a sminkem, a körmeim és a ruházatom terén is a trendi megjelenésre törekedtem. Imádom, ha fotóznak, és szeretem a csillogást is. Most a Plus Size versenyek világában, úgy érzem, végre kiteljesedhettem – tette hozzá.

A Stíluskirálynő Plus Size versenyt a napokban rendezték meg, előtte Liliána egy felkészítőtáborban vett részt.

– Hónapok óta készültem a versenyre. Tavaly decemberben kezdődött el a történetem. Egy netes ruházati rendelésem indított el az utamon. A ruházati cég felkért egy fotózásra, mert valamennyi náluk vásárolt ruhám nagyon jól állt. Ők ösztönöztek végül arra, hogy induljak a versenyen. A castingom jól sikerült, bekerültem a döntőbe. A verseny előtt volt egy modelltábor Gyomaendrődön, ahol minden téren felkészítettek minket. Megtanították, hogyan járjunk, hogyan vonuljunk a kifutón, milyen legyen a testtartásunk, hogyan sminkeljünk, öltözzünk. Vizsga zárta a tábort, hivatásos Plus Size-modell lettem – részletezte.

A teljes interjút, ide kattintva a baon.hu oldalán olvashatja el.