Mindent megtesznek, hogy megmaradjon a bakonybéli általános iskola

Voltak kisebb és nagyobb fejlesztéseink, a Magyar falu programmal kapcsolatos beruházások mellett az elmúlt években két komoly TOP-os pályázatunk is megvalósult – nyilatkozta a Naplónak Márkus Zoltán bakonybéli polgármester.

– Az óvodafelújítás közel 50 millió forintba került, míg a monostori millennium jegyében a Petőfi utcának tanösvénnyé való alakítására 150 millió forintot nyertünk. Ezekre épültek a faluprogramos projektjeink, így a bel- és külterületi útfelújítások, illetve az orvosieszköz-beszerzés, amely Pénzesgyőr és Bakonybél település háziorvosi ellátást szolgálja – fűzte hozzá Márkus Zoltán.

A polgármester megjegyezte: mint a kisebb települések általában, Bakonybél is elöregedő falu, de szerencsére vannak újonnan beköltözők is, akik közül sokan idősebbek, olyanok, akik a nagyvárost hátrahagyva nyugalomra vágynak. Az általános iskola megtartása érdekében évekkel ezelőtt komoly lépéseket tett a Márkus Zoltán vezette önkormányzat. Igyekeztek növelni a gyereklétszámot, illetve új vezető állt az oktatási intézmény élére, hogy ezáltal is meggondolják magukat azok a szülők, akiknek esetleg ilyen jellegű problémájuk volt a helyi iskolával. – Nem ez volt a gond, most is hasonlóak az eredmények – vallotta meg őszintén Márkus Zoltán. Pedig mindenre nyitott a falu vezetése. Ha kérik, külön szakköröket indítanak, iskola utáni foglalkozásokra oktatókat vagy edzőket fogadnak, mindezek költségeit pedig lehetőség szerint az iskolai alapítványon keresztül fedezik.

– A tanulói létszám csökkenése egy 15 éve jelen lévő tendencia. A szülők inkább nagyobb városok iskoláiba viszik a gyerekeket – mondta a településvezető. Jelenleg egyébként 29 iskolása van az 1150 lakossal rendelkező Bakonybélnek.

Márkus Zoltán arról is beszélt: annak idején, az első ciklusában határozott irányvonalakat jelölt ki a képviselő-testülettel, ám ahogy teltek a hónapok, jöttek az újabb elvárások, szempontok. – A legfontosabb az, hogy a településen élők igényeire figyeljünk, megkönnyítsük a helyiek mindennapjait – mutatott rá egyik hitvallására. Ennek kapcsán szóba került, hogy közel két évtizede Bakonybélben még a faipar volt a húzóágazat, ami mára nagyrészt megváltozott. Még működik ugyan faipar, de kisebb volumenű, és a turizmusra helyeződött a hangsúly. Sokan vannak a szállásadók, a vendéglátósok.

– A turizmus is megsínylette a járványt, de az újraindulásban a kistelepüléseknek kitörési pont lehet a mostani helyzet. Ezt támasztotta alá a pünkösdhétvége is, hiszen megtelt a falu – jegyezte meg Márkus Zoltán.