Mini vagy maxi ruha – melyik a trendibb manapság?

Szeretjük a nagyszerű ruhákat, de néha bizony nehéz eldönteni, hogy melyik hosszúságot válasszuk. Elég valószínű, hogy valamelyik pártjára minden hölgy leteszi a voksát az adottságai vagy az inkább preferált stílusa függvényében, de szerintem sokan szeretjük a mixet, és az adott nap kénye-kedve szerint variáljuk az aktuális megjelenésünket, ugye? Vannak bizonyos trükkök a mini és maxi outfitek árnyalt hangolásához, bár azért azt sem árt tudni, hogy a személyes stílusszabályok nagy része a saját testalkat kérdése.

A mini a favoritod?

Ha női ruha fronton a mini az egyértelmű zsánered, tudnod kell, hogy a lábaid premier plánban láthatók, így függetlenül attól, hogy milyen ruhát viselsz, az emberek valószínűleg a lábadra összpontosítanak első körben. Bár nyilván pontosan ezért szereted, mert alapból is kellemes „virgácsokkal” áldott meg a sors, és ezek a szerelések csak még jobb formát kölcsönöznek, és egy optimális magassarkú cipőválasztással még hosszabbnak, karcsúbbnak és végeláthatatlanul kecsesnek láttatnak. Persze, ha szupervékony bokával is rendelkezel, nyugodtan próbálgathatod a laposabb topánkák párosítását is. Amennyiben viszont a kevésbé szerencsések táborát erősíted, priorizáld a csizmával történő kombót! A bakancs és a mini ruha összevonás egyébként nagyszerű módja annak, hogy extra különleges varázsfelhőt vonj az öltözeted köré, ugyanis kellő meggyőződéssel viselve egy nem mindennapi, mégis mesés imázst realizál.

Inkább a maxira esküszöl?

A maxiruhák viszont kifejezetten jól mutatnak az alacsony sarkú, komfortos lábbelikhez – különösen nyáron papucsokhoz vagy egyszerű szandálokhoz. Nem árt megjegyezni, hogy egy csinos maxiruhához párosított hangsúlyosabb sarok, egyszerűen túl formális megjelenést kölcsönöz az összhatásnak, próbáljuk kerülni, ha csak nem akarunk kifejezetten direkt pár órára egy bürokratikus fúria szerepébe bújni. Az Answear.hu kínálatában található német Birkenstock márka sokak szerint a világ legkényelmesebb cipőit gyártja, amit a brand hitvallása fémjelez: nem a lábnak kell alkalmazkodnia a cipő alakjához, hanem éppen fordítva, a cipőnek kell lekövetnie a láb formáját, amennyire csak lehetséges. Kipróbálnád? Nézz körül a https://answear.hu/m/birkenstock linken, és válogass kedvedre.

Apropó, mi a helyzet midi fronton?

Azt tudjuk jól, hogy a midi hossza a térd alatti verziótól egészen a vádli közepéig tartó sávszélességben változhat. Utóbbi hosszúságot egyesek „teahosszúságnak” is nevezik, ami amúgy szép, hölgyszerű külcsínt ad a kinézetnek, nem gondolod? Az elegáns figurához illő ceruza stílusú midi és a teljes A-vonal sziluettje közül mindenképpen az utóbbi az alapértelmezett. Egy felső fertályra hangolt, illeszkedő top viselettel kiegyensúlyozott midi szoknya dekoratív megjelenése és klasszikus kontúrja a legtöbb testtípus győztese, és igazi retro hangulata is van. Ez a konzervatív hosszméret tökéletes alternatíva az irodában is. Függetlenül attól, hogy a midi térd alá vagy a vádli közepéig ér, a legjobb, ha egy kis sarkú cipővel viseled, hogy stabilizáld az egész kialakítást. A magasabb lányok valószínűleg laposban is ringathatják a midit, de az apróbb és átlagos termettel rendelkezőknek kicsit nagyobb lendületre lesz szükségük sarok kaliberben.