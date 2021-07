Minitréningeket tartottak mintegy száz embernek a Balaton partján

Másoktól megkülönböztető értékeinket magunkban kell először felfedezniünk és azon is érdemes elgondolkodnunk, hogy ha házi kedvencünknek, a kutyánknak nem hazudunk, akkor magunknak miért. Többek közt ezekről a témákról is szó volt a Street Training Balatonon a napokban.

A Street Training Balaton immár második alkalommal várta az érdeklődő, nyitott fiatalokat és idősebbeket a móló melletti parkban. A szervezők, a Bent Balatoni Női Vállalkozói Egyesület és a Flow Alapítvány tagjai vallják: „tanulni bárkitől, bármikor, bárhol lehet”. A rendezvény célja: egymásra és tanulásra nyitott emberek összegyűljenek egy kellemes szabadtéri helyszínen, leüljenek kilencven percre, és egy-egy témát úgy átbeszéljenek, hogy általa gazdagodjanak. A résztvevők idén is csaknem harminc kiváló, többségében Balaton környéki trénertől – és természetesen egymástól – is meríthettek tudást.

Makó Judit, a Bent tagja, a nap egyik szervezője a Mi az árad, az értéked? című tréninget választotta ki magának, azon vett részt. A vállalkozóknak szóló tájékoztatón kiderült, hogy számukra az egyik leghasznosabb, ha azon gondolkodnak el, hogyan válhatnak nehezen helyettesíthető szolgáltatóvá. S ezt hogyan kommunikálják az embereknek, a világnak? Ha ügyesen megoldják ezt a kihívást, akkor érhetnek célba. A tréner azt javasolta Makó Judit elmondása szerint, hogy magunkban érdemes felfedezni azt az értéket, ami megkülönböztet minket másoktól. Hiszen mindannyian egyediek vagyunk. Tudnunk kell sajátosságainkat előnyösen tálalni. Például a segítő hivatást űzők olyan rövid videófelvételt tehetnek magukról közzé, amiben szakmai tudásuk mellett egyéniségük is megmutatkozhat. Az a plusz, ami megkülönbözteti őket pályatársaiktól a piacon.

Persze más témákhoz is többen hozzászóltak. A fűre leterített pokrócokon ülve beszélgethetett a mintegy száz résztvevő. Szó volt az eredményes kommunikációról a családban és az üzleti világban, a stresszkezelésről és a vezetőket támogató kérdésekről. Az érdeklődők választhattak olyan csoportot is, ahol a fókusz a „reziliens”, rugalmas életvezetésre vagy az emberi játszmák okos felismerésére és kezelésére helyeződött. Érkeztek kismamák, iskolás korú gyermekeket nevelő szülők és nagyszülők is a rendezvényre. Nem csak Veszprémből, a tóparti településekről és a Balaton-felvidékről, hanem többek közt Mosonmagyaróvárról, Budapestről, Szombathelyről is.

– A legjobban annak örültem, hogy míg tavaly a harminc és ötven közöttiek látogattak el inkább programjainkra, ezúttal minden korosztály képviseltette magát az eseményen. Azt is jó volt tapasztalni, hogy a tréningek után sokan aha-élménnyel álltak fel pokrócaikról. Hálásak voltak azokért a homlokra csapással felérő ráébredésekért, felismerésekért, amelyek révén a saját helyzetüket más szempontból tudják szemlélni. Azaz az előadások révén könnyebben tudják megoldani gondjaikat, gyorsabban tudnak változtatni állapotukon – mondta el Nagyné Czuri Eszter, a Bent elnöke, és hozzátette: a népszerű témák közé tartozott a rugalmasság kialakítása és az érzelmi intelligencia is. Számára az egymásra figyelés újszerű megközelítését jelentette, amikor az egyik coach arról beszélt, hogy ha nem hazudunk a házi kedvencünknek, a saját kutyánknak, akkor magunknak miért. Szerinte úgy kellene figyelnünk embertársainkra, partnereinkre is, mint az ebünkre. Azt ugyanis a kutyatartók mind megtapasztalhatták, hogy ha csak félvállról szólnak hozzá, akkor hiába kérnek tőle bármit. Ezek után például párunktól miért várunk el együttműködést, ha neki nem nyújtunk kellő odafigyelést?

A Street Training Balatonról még azt érdemes tudni, hogy Balatonalmádiban, a móló melletti parkban a hátat, a vállat átmozgató tornával kezdődött. A szervezők ugyanis fontosnak tartották, hogy tíz percet szánjanak erre. Utána mindenki jobban tudott a másfél órás tréningek alatt koncentrálni. A trénerek térítésmentesen vállalták a közreműködést, a résztvevők nem fizettek belépődíjat. A lényeg az inspirálódás volt. Ezáltal magukat és a másik embert is jobban megérthetjük, ami jobbá és szerethetőbbé teszi családi, munkahelyi és egyéb közösségeinket. A gyermekekre is gondoltak a szervezők: amíg anyu és apu kikapcsolódott, addig a kicsiknek és a nagyobbacskáknak érdekes oktató-ügyességi játékokat kínált a Budapest School Veszprém csapata.