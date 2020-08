Mire figyelj, ha SUP deszkán evezel a Balatonon?

Nincs mentőmellényem, ittam egy fröccsöt evezés előtt, igazoltathat a vízirendőr, evezhetek sötétedés után? Ha SUP-pal szállsz vízre a Balatonon, biztos felmerültek benned is ezek a kérdések. Megkérdeztük a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányságot, mire kell figyelnünk, milyen szabályok vonatkoznak ránk az állva evezés során.

Az idei nyár egyik legnagyobb slágere a SUP deszkán való evezés a Balatonon, nem véletlenül. Kellő egyensúlyérzékkel viszonylag gyorsan elsajátítható sportról van szó, néhány evezőcsapás után pedig felejthetetlen látványban, élményben lesz részünk. Egész más érzés, ha a talpunk alatt hullámzik a Balaton, mintha csónakban vagy kajakban, kenuban eveznénk.

Egyre több SUP-os hódol a szenvedélyének, sokan saját deszkával szállnak vízre, de a legtöbb strandon tudunk SUP-ot bérelni.

Pár perc alatt idilli nádasok, csendes víztükör terül el előttünk, naplementében evezni pedig tényleg egészen különleges.

– Mire kell figyelni, milyen szabályokat kell betartanunk, ha SUP-pal távolodunk el a partról?

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Batta Zsolt Iván válaszolt a likeBalaton kérdéseire.

– Hol szabad vízre szállni a SUP deszkával?

– A jelenlegi szabályozás szerint a SUP nem vízi sporteszköznek, hanem úszóeszköznek minősül, használata így egy tekintet alá esik a fürdéssel. A SUP-pal ott szállhatunk vízre, ahol a fürdés megengedett. Szabad vizeken – így a Balatonon is – fürdeni bárhol lehet, ahol ezt jogszabály nem tiltja.

– Hol tilos fürdeni, így SUP deszkán evezni a Balatonban?

– Ezt a (46/2001. (XII. 27.) BM rendelet 2. §-a szabályozza.

Tilos fürdeni és SUP deszkán evezni:

hajóútban

hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében

vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és révátkelőhelyek 100 méteres körzetében

kikötők, úszóműves kikötőhelyek, úszóműállások, hajóhidak, veszteglőhelyek, vízisportpályák, vízi repülőterek és hajókiemelő berendezések területén és 100 méteres körzetében;

egészségre ártalmas vizekben

a kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévő szabad vizekben

vízi jármű kísérete nélkül a Balaton Somogy megyéhez tartozó területén, a parttól 1000 méternél, Veszprém és Zala megyéhez tartozó területén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra, valamint a Tisza-tó területén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra

éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve ha a vízfelület megvilágított, és legfeljebb a mély víz határáig

ahol azt tiltó tábla jelzi

– Hogy evezzünk be a partról anélkül, hogy a strandolókat zavarnánk, milyen messzire távolodhatunk el a strandtól?

– Kellő körültekintéssel, tőlük 1,5-2 méter távolságot tartva haladjunk a fürdőzők között. A Balaton Somogy megyéhez tartozó területén, a parttól 1000 méter, Veszprém és Zala megyéhez tartozó területén a parttól 500 méter távolságra távolodhatunk el, de csak a viharjelzésen kívüli időben. A távolságot leginkább becsléssel állapíthatjuk meg, ehhez azonban szükséges némi tapasztalat. Bizonytalan esetekben inkább maradjunk a part közelében.

– Szükséges, hogy a vízen evezés közben nálunk legyenek a személyi okmányaink? Igazoltathat a vízirendőr?

– Mivel a SUP használata nem közlekedés, hanem fürdés, fürdőzés közben nem kell az okmányainkat magunknál tartanunk, ez nem is életszerű.

Természetesen a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság járőrei a vízen is végeznek ellenőrző tevékenységet, így igazoltathatják is a víziközkedésben résztvevőket, fürdőzőket. Ilyenkor a bediktált adatokat a nyilvántartásban ellenőrzik.

– Mi a helyzet, ha valaki ivott egy fröccsöt vagy sört a strandon, vízre szállhat SUP deszkával?

– Alkohol fogyasztása után a SUP használata nem tiltott, de nem ajánlott. Reflexeink tompulnak, a meleg miatt rosszul is lehetünk.

A teljes cikket a likebalaton.hu oldalon, ide kattintva olvashatja el>>>