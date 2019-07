Mire figyeljünk, ha magas vérnyomással indulunk nyaralni?

A statisztikák szerint minden negyedik felnőtt küzd magas vérnyomással hazánkban, az idősek között még nagyobb ez az arány. Arról, hogy a nyári hőség idején mire figyeljenek oda a hipertóniások, kardiológust kérdeztünk.

A klímaváltozással járó, egyre gyakrabban és egyre hosszabb ideig tartó kánikulák, a frontátvonulások és hidegbetörések az egészséges szervezetet is megviselik, a szív- és érrendszeri betegséggel küszködőket pedig még jobban igénybe veszik ezek a meteorológiai jelenségek.

– Általánosságban elmondható, hogy a hőmérsékleti különbségek miatt télen több, nyáron kevesebb gyógyszert szednek a szívbetegek. Nyáron jellemzően alacsonyabb az emberek vérnyomása, mint télen. Ennek részben a magasabb hőmérséklet az oka, de közrejátszanak benne életmódbeli eltérések is – mondta el kérdésünkre Kelemen Barbara, a balatonfüredi Állami Szívkórház kardiológus főorvosa. Nyáron például többet mozgunk, kevesebbet eszünk. A szakember hozzátette, az alacsonyabb vérnyomáshoz hozzájárulhat a szükségesnél kisebb folyadékbevitel is.

A nyári kánikulában akár magas vérnyomással küzdők is azt tapasztalhatják, hogy a szokásosnál alacsonyabb a vérnyomásuk. Kelemen Barbara hangsúlyozta, szakorvosi tanács nélkül ilyen esetben sem szabad eltérni a korábban bevezetett és kialakult gyógyszerszedéstől, az bizonyos esetekben orvosi javaslatra elképzelhető, hogy csökkentik a gyógyszer dózisát nyárra.

A szakember kiemelte, a gyógyszeresen megfelelően beállított vérnyomás az időjárási frontok esetén is egy viszonylag szűkebb sávban mozog. Ha a beteg eltér a szakorvos által előírt gyógyszerbeszedéstől, akkor könnyen inga­dozni kezdhet a vérnyomás, és megjelenhetnek a vérnyomáskiugrással járó jellegzetes tünetek, például tarkótájéki fejfájás, szédülés, látászavar, hívta fel a figyelmet Kelemen Barbara. Kiemelte, amennyiben a mellkas tájékán szorítás lép fel, haladéktalanul mentőt kell hívni.

A szakorvos azt is hangsúlyozta, a vérnyomáscsökkentő gyógyszereket akkor is be kell venni, ha esetleg a megszokottnál alacsonyabb vérnyomást mér valaki magának, a készítmények ugyanis hosszú távon fejtik ki hatásukat. A szakember azt tanácsolja, a páciensek az időjárási körülményektől függetlenül vegyék be az orvos által előírt vérnyomáscsökkentő gyógyszert, a nyári melegben pedig fogyasszanak több folyadékot.

A kardiológus elmondta, a hipertóniával küzdő páciensnek naponta érdemes egyszer vagy kétszer megmérnie a vérnyomását.

– Az ember vérnyomása ébredés után fél-egy órával a legmagasabb, ezért ajánlott ebben az időpontban megmérni, valamint akkor, ha fejfájás vagy szédülés lép fel – magyarázta a szakember.

Kelemen Barbara kitért rá, a vérnyomás elfogadott felső értéke az új ajánlás szerint 130/80 Hgmm, az ideális vérnyomás 120/80 Hgmm alatti.

Kelemen Barbara arról is beszélt, a kánikula idején a szív- és érrendszeri betegeknek kerülniük kell a tűző napot, hangsúlyozottan oda kell figyelniük a folyadékpótlásra, és egészséges társaiknál több szabályt kell betartaniuk strandoláskor is. A gyógyfürdők meleg vize értágulatot, vérnyomásesést okozhat, ezért az ebben való fürdést nem javasolja a szakember. Az alacsonyabb hőmérsékletű vízbe pedig csak fokozatosan szabad bemenniük a magas vérnyomással küzdőknek, és közben folyamatosan érdemes locsolniuk magukat.

Vannak, akik a vízpartok helyett a hegyekben pihennek, azonban nekik is oda kell figyelniük néhány szabályra.

– A tengerszint feletti magasság emelkedése a légnyomás és az oxigén részleges nyomáscsökkenése miatt szapora pulzust, az erek kitágulása ellenére a vérnyomás emelkedését okozza, súlyosabb esetben tüdővizenyő is felléphet. Hosszabb hegyi tartózkodás esetén a szervezet alkalmazkodik valamelyest a vörösvértest-szaporulattal, a vérnyomás azonban ebben az esetben is emelkedik – fogalmazott Kelemen Barbara.