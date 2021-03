Mit kell tudni a meddőség kezeléséről?

A nők többségének az szokott a legnagyobb álma lenni, hogy egyszer anyák lehessenek. Vannak, akinek a mondás szerit az is elég „ha rájuk néz valaki”, és már teherbe is esnek, vannak olyanok, akik egy rövid próbálkozással teli időszak után tesztelnek pozitívot a terhességi teszten, ám sajnos vannak olyanok is, akik évekig hiába várnak a saját babára, holott aktívan próbálkoznak. Itt pedig jöhet még egy mondás is, mely szerint egy nő két dologért tenne meg mindent: azért, hogy ne legyen gyereke, és azért, hogy legyen. Mi most maradjunk az utóbbinál, amikor már az a bizonyos rettegett „meddőség” szó is elhangzik.

Kezdjük az elején! Mikor lehet már meddőségről beszélni, és mit is takar pontosan ez a betegség? A meddőség esetében mindig valamilyen kóros állapot következménye húzódik a sikertelenség háttérben. Ennek természetesen többféle oka is lehet, akár anatómia elváltozás, akár hormonális problémák, vagy akár lelki gondok is eredményezhetik azt, hogy nem jön létre a terhesség a rendszeres szexuális élet ellenére sem. Éppen azért is fontos szakemberhez fordulni egy bizonyos idejű sikertelen próbálkozás után, hogy fény derülhessen az okokra mind a nők, mind pedig a férfiak esetében. Sokan hajlamosa azt gondolni, hogy csak a gyengébbik nemnél adódhatnak olyan gondok, amik meggátolják a fogantatást.

Nőknél és férfiaknál ugyanúgy a megfelelő meddőségi vizsgálatokkal indulnak a kezelések. A linken egy Budapesten működő magánegészségügyi korház található, ahol a két fél teljes kivizsgálása két hónapot szokott igénybe venni. A Duna Medical Center oldalán például azt is meg lehet tudni, hogy az estek 40 százalékában a nőknél, 30 százalékában a férfiaknál, 10 százalék esetében pedig mind a két félnél van valamilyen egészségügyi eltérés ilyen téren. Szeretnél előre tisztába lenni azzal, milyen vizsgálatokra lehet számítani náluk a hölgyeknek, és milyre az uraknak? Abban az esteben, ha igen a válaszod, mert a pároddal ti is hasonló problémákkal küzdtök, mindenképpen látogass el a weboldalukra!

Milyen kezelések merülhetnek fel a meddőség esetében? Erről mindig szakemberrel kell konzultálnunk, aki az alapos kivizsgálások eredményének tükrében tud majd javaslatokat tenni. Néhány esetben az is sokat segíthet, ha életmódbeli változásokat eszközölnek a párok tagjai. Akkor, ha meg van a kiváltó ok, a problémát okozó alapbetegséget kell megcélozni a gyógyítás érdekében akár gyógyszeresen, akár operációval. A meddőség próbára teheti a párok életét, hiszen hatalmas stresszt jelenthet a folyamatos kudarc a próbálkozások terén. Sok nőt pedig az állandó csalódás lelkileg annyira megviselhet, aminek eredménye akár komolyabb depresszió is lehet. Ne szégyelljen senki ezzel a problémával segítséget kérni!