Mit ne tegyünk a mosogatógépbe?

Nagyobb hasznunkra válhat a mosogatógép, mint azt gondolnánk. A piszkos edényeken kívül ugyanis számos más dolgot is belepakolhatunk, néhány szabályt viszont érdemes betartani.

A magas hőmérsékletű víz repedéseket és duzzadást okozhat a fán, ami nemcsak nem szép, de baktériumok melegágya is lehet. Ezért a fából készült tárgyakat, fakanalat, vágódeszkát ne tegyük a mosogatógépbe. A kényes porcelánokat is szerencsésebb folyó víz alatt elmosni, mert a mosogatógépben a vegyszerek kioldhatják belőlük a nemesfémeket.

Ugyancsak árthat a magas hőhatás a kristálypoharaknak és a vékony falú műanyag dobozoknak. A kések élettartama szintén erősen csökken, ha rendszeresen mosogatógépben tisztítjuk őket. Az öntöttvas és teflonos edényeket pedig azért célszerű kézzel mosogatni, mert a gépben egy idő után elveszíthetik a védőrétegüket. Sok egyéb, a háztartásban megtalálható eszköz azonban visszanyeri eredeti fényét, ha bepakoljuk a mosogatógépbe. A mikrohullámú sütő tányérjáról, az üvegvázáról, a szappantartóról, de még a smink­ecset- és -ceruza-tartóról is eltávolítja a szennyeződéseket a mosogatógép-tabletta. A hűtő rácsait, dobozait is bátran tegyük be a mosogatógépbe, nemcsak az ételmaradékoktól tisztítja meg őket, de fertőtlenít, és a színük is szebb lesz. Egyes gyermekjátékok is jól takaríthatók a gépben, és nem érdemes az üveg lámpabúrák letisztításával sem vesződni, a gépből kivéve biztosan por- és zsírmentesek lesznek. De ezeket külön programon indítsuk el, ne tegyük az evőeszközök mellé.

A betöltés módja is befolyásolja a mosogatás hatékonyságát. A nagyobb darabok kerüljenek hátra, és mindent fektessünk el, hogy a víz könnyedén áramoljon. Ne töltsük túl a gépet, a poharak ne érjenek össze, mert a víz nyomása egymáshoz préselheti őket, és a szélük megsérülhet, vagy akár el is törhetnek. Az edényekről a felesleges ételmaradékot, az egyéb tárgyakról pedig minden olyan apró részletet, például címkét távolítsunk el, amely eldugíthatja a csöveket. Előöblíteni csak akkor kell, ha hosszabb idő múlva indítjuk el a gépet.