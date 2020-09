Mit tegyünk, ha vaddal találkozunk az erdőben?

A Szentgál melletti erdőben a közelmúltban történt halálos kimenetelű házikos-támadás apropóján arra voltunk kíváncsiak, hogy erdei sétánk során vajon kell-e attól tartanunk, hogy megtámadhat bennünket egy nagyvad.

A témával kapcsolatban Pölöskei Balázzsal, a Bakonyerdő Zrt. Vadgazdálkodási osztályvezetőjével beszélgettünk.

– A vadon élő állatok alapvetően tartanak az embertől, és ez igaz az összes nagyvad fajunkra is. Hazánk bizonyos területein most megjelent néhány csúcsragadozó medvék, farkasok ők alapvetően másként viselkednek, de rájuk is jellemző az embertől való távolságtartás. Kérődző nagyvadjaink és a vaddisznó ritkán támad meg embert. A turistákra, gombát szedőkre jellemző zajos, hangos erdőlátogatás alapból arra készteti őket, hogy már időben, kellő távolságra húzódjanak.

– Évente néhány olyan eset előfordul, amikor a megriadt állat vagy állatcsapat a menekülése során véletlenül botlik emberekbe, de ezt nem tekinthetjük úgy, mintha támadtak volna az állatok. Ezért fontos, hogy az erdőlátogatók a turistautak közelében maradjanak és az erdészetek által javasolt időszakokban járják az erdőt – fogalmaz Pölöskei Balázs, a Bakonyerdő Zrt. Vadgazdálkodási osztályvezetője, aki felhívja a figyelmet arra is, hogy vannak olyan időszakok – ilyen a szeptemberi szarvasbőgés is –, amikor a hímek tesztoszteronszintje magasabb, agresszívabbak, de ez a viselkedésük a fajtársaiknak szól – hívja fel a figyelmet a szakember.

A szarvasfélék egymás között – például a dámok a gímekkel, vagy az őzekkel – sem mutatnak agresszivitást, és az emberrel szemben sem azok. A távolságtartásuk ugyanúgy megmarad, de talán az ösztöneik tompulnak egy kicsit ilyenkor a szerelem hevében, vagy a territórium védelme miatt. Ezért arra kéri az osztályvezető a kirándulókat, hogy a most induló szarvasbőgési szezonban is kövessék azokat a kéréseket, amit a vadgazdálkodók tanácsolnak számukra. Maradjanak a turistaútvonalakon, amelyeken nagyon sok helyre eljuthatnak, és ne törekedjenek új felfedezésekre, főleg ne ebben a két-három hétben, amikor nyomatékosabban kérik tőlük a távolságtartást az állatok nyugalma érdekében.

Ha véletlenül mégis létrejönne egy váratlan találkozás egy nagyvaddal az erdőben, akkor adjunk ki hangot, és érzékeltessük az állattal, hogy ott vagyunk.

A vad általában attól ijed meg, ha hirtelen bukkan fel előtte egy idegen, és ilyenkor fordulhat elő, hogy menekülése közben fellöki az illetőt. Viszont ha zajjal közeledik az ember, és az állat számít a jelenlétére, vagy a megpillantásakor kiadunk valamilyen hangot, és így van lehetősége a menekülésre, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy ez egy szép élmény marad az erdei látogató számára. Később elmesélheti másoknak is, hogy találkozott egy igazi vadon élő állattal a természetben úgy, hogy nem lett semmi problémája belőle – hangsúlyozza Pölöskei Balázs.

Kiemeli viszont, hogy külön kategória a sebzett vagy malacait védő vaddisznó. Utóbbi a kicsinyeit védve megtámadhatja az arra tévedő kutyát, amely aztán odafut a gazdájához, és ilyenkor megtörténhet a baj. A vaddisznó robusztus testalkatú állat, amelynek a hímivarú egyedei olyan eszközzel, agyarral rendelkeznek, amellyel komoly sérülést okozhatnak minden élőlénynek. Ők sebzetten, vagy menekülési útvonal hiá­nyában képesek szembefordulni az őket veszélyeztetőkkel, de alapvetően ez sem a turistákkal szokott előfordulni. Az elmesélt történetekből kiderül, hogy póráz nélkül, szabadon csellengő kutya botlott a sérült állatba, majd attól megijedve visszafutott a gazdáihoz és magával hozta a sebzett állatot, amely megtámadta vagy megijesztette az embereket. Viszont a sebzett vad nem húzódik a turistaútvonalak közelébe, mert tudja, hogy ott bármikor találkozhat emberekkel. Ezeket elkerüli, ezért is fontos, hogy a kijelölt turista útvonalakon maradjanak az erdőjárók és a kutyái­kat tartsák pórázon – tanácsolja a szakember, aki szerint kérődzők esetében egyáltalán nem jellemző, hogy a sérült vad emberre támadjon, de kiszínezett, extra történeteket mindig lehet hallani.

– Mi, vadászok, vadgazdálkodók igyekszünk úgy elejteni a nagyvadjainkat, hogy azoknak a legkevesebb szenvedést okozzuk, de a nagy számok törvénye alapján előfordulnak sebzések is. Ilyenkor szakavatott emberek vizsgázott és jól felkészült kutyákkal indulnak el a sebzett vad nyomán – teszi még hozzá Pölöskei Balázs.