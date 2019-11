Mókás látnivalóval bővült a Halom-hegy

A településen ingyen kapott halloweentököt az, aki jelezte, hogy szeretne töklámpást készíteni. A felajánlást egy helybéli pár tette, mert szerették volna, ha a gyerekek a felnőttekkel együtt alkotnak, farigcsálnak.

– Nagyon sokan jelentkeztek a tökökért, alig győztük házhoz szállítani őket, majd sorra kaptuk az elkészült alkotások fotóit. A lámpások esténként bevilágítják a falu utcáit, kertjeit – mondja a pár hölgytagja, aki bevallja: látva a kreatív megoldásokat, úgy döntött, hogy ő már nem is próbálkozik a sütőtökfaragással. Párjával inkább egy másfajta meglepetéssel készültek.

– A Panoráma kerékpárút előttünk vezet a hegyen, sokan ezen az úton közelítik meg a fölöttünk lévő Kossuth-kilátót is, ezért azt gondoltuk, hogy egy egérkeházzal színesítjük a Halom-hegyi őszi látnivalókat. A falubeli barátoktól több kiegészítőt kaptunk. Volt, aki az egeret adta, volt, aki a szekérkereket vagy a szalmát hozta, és akadt olyan is, aki a padlás ajtaját kölcsönözte az egérkének. Mindezekből született meg egy kis munkával és kreativitással ez a kisegérlak. Az egérkének készítettünk sparheltet is, a vödrökből pedig magok folynak ki, mert felénk sok madár keres ilyenkor eleséget – meséli a Halom-hegyi egérkelak megálmodója, aki szeretné ezzel az őszi dekorációval megmutatni, hogy néhány feleslegesnek tűnő tárgyból, fadarabból is lehet látványos alkotást készíteni, ami jó kedvre derítheti az arra járókat.