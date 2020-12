Mosódióval, vadgesztenyével is moshatunk

Vegyszerek alkalmazása nélkül is szép tiszták, illatosak lehetnek ruháink – állítja Szauer Rózsa, a Nők a Balatonért Egyesület elnöke, aki az általa kipróbált módszerek alapján praktikus tanácsokat ad ehhez olvasóinknak.

Környezetkímélő mosószereket, mosószódát, folttisztító sót, mosódiót, vadgesztenyét, mosószappant, ecetet, mosóparfümöt, illóolajokat és saját készítésű mosógélt használ a mosáshoz Szauer Rózsa. A mosószóda elmondása szerint kézi és gépi mosáshoz is használható. A fehér holmik megtisztításához önmagában is alkalmas, vagy dönthet úgy a háziasszony, hogy a megszokott mosószeradag felét helyettesíti vele.

Ha végzett a gép a mosással, az eredmény: puha ruhák. Így pénzt spórolhatunk és a tapasztalatok szerint a mosószóda növeli a mosószerek hatásfokát. Az erősen szennyezett, olajos textíliákat pedig eleve ajánlott egy éjszakán át langyos mosószódás vízben áztatni.

A foltsót szakértőnk szinte csodaszernek tartja fehérítő hatása miatt. Jó szívvel ajánlja. Úgy véli, az sem mindegy, mekkora adag ruhát mosunk. Mosógépünket csak akkor indítsuk el, ha tele tudjuk pakolni. Véleménye alapján a csupán testszagú ruhákat elegendő harminc fokon mosni, így élettartamukat is meghosszabbíthatjuk.

Természetes szappanok

– Azért kell beszélni erről, mert mindenki tehet egy-egy lépést a környezettudatos magatartás kialakulásáért. Felelősek vagyunk a természet megóvásáért, ökolábnyomunk csökkentéséért. Gondolni kell arra is, hogy a mosószerek előállításukkor, a felhasználásuk során és megsemmisítésükkor is terhelik a környezetet – hangsúlyozta Rózsa.

A mosáshoz használható mosódió is, amelynek hatóanyaga gélként is megvásárolható. Száz százalékban természetes, könnyen lebomló anyag, egy növény, pontosabban egy fa termése. Kis mennyiség sok mosásra elég belőle. A héjában van az úgynevezett szaponin, ami természetes szappan. Gyakorlati alkalmazásáról azt kell tudni, hogy a héja kis zacskóban, például neylonharisnyába belekötve berakható a mosódobba, közvetlenül a ruhák közé. Ha pedig befőttesüvegben vízben áztatjuk, felhabzik, ilyen formában a mosószeradagoló részbe kerülhet. Tökéletes a mindennapokban hordott nadrágok, szoknyák, felsők megtisztításához. A kerti vagy olajos szennyeződést okozó munkák során viselt darabokat érdemes előtte mosószódás vízben áztatni, ahogy említettük. S ezt tehetjük a törölközők, az ágyneműk esetében is.

A mosódiónak a környezetvédelem szempontjából egy hátránya van, hogy messziről, Dél-Kelet Ázsiából kell hazánkba szállítani, így nagy az ökolábnyoma. Érdemes felváltani a vadgesztenyével, mivel az itthon terem és magunk is gyűjthetjük a termését. Ráadásul ugyanazt tudja, mint a mosódió. A héját használat előtt vagdossuk be, hogy a szaponin kioldódhasson belőle.

Hatékony folttisztítás

A foltsó, a nátrium-perkarbonát nagyon szép eredménnyel tüntethet el akár gyümölcs, tea, kávé, fű, vörösbor okozta foltokat, elszíneződéseket és közben a ruha eredeti színét Rózsa tapasztalatai szerint sem fakítja ki. Mosódióhoz is hozzáadhatjuk. Szemcsésebb anyag, vagy dörzsöljük a megnedvesített foltra vagy készítsünk belőle kevés vízzel pépet és azt rakjuk rá az elszíneződésre. Kicsit hagyjuk rajta, majd betehetjük a ruhát a mosógépbe.

A marhaepeszappan bőrbarát folttisztító, szintén hatékony. Öblítésre pedig már nagyanyáinknak is bevált az ecet. Használata a mosógépnek és a textileknek is jót tesz. Vízlágyító, baktériumölő, élénkíti a színeket. Nem marad meg a szaga a ruhákban, de mosóparfümöt, illóolajokat tehetünk hozzá, mert sokan szeretik, ha nem csak tiszta lesz a ruhájuk, hanem kellemesen illatos is.

Mosógél főzése

Szauer Rózsa mosószappanból házilag készít mosógélt. Lereszelve is beletehető a mosógépbe, akkor könnyen feloldódik, de megosztotta velünk receptjét is, ami mosószódát, szódabikarbónát is tartalmaz és egy szappanból egyszerre hét liternyi gélt eredményez.

Hozzávalók: húsz dekagramm mosószóda, húsz dekagramm mosószappan, hat púpos evőkanál szódabikarbóna, a fertőtlenítő-illatosító hatása miatt pár csepp teafa- vagy citrom illóolaj. Egy nagy fazékban forraljunk fel három liter csapvizet. Amíg melegszik, konyhai reszelőn reszeljük le a mosószappant.

A felforrt vízhez adjuk hozzá a reszeléket és oldódásig kevergessük. Tegyük félre hűlni. Egy kisebb edényben forraljunk fel egy liter vizet. Ha levettük a tűzről, keverjük bele a mosószódát.

Oldódásig kevergessük, majd hagyjuk hűlni. Ha már mindkettő adagunk langyos, öntsük a szappanos léhez a mosószódás oldatot.

Adjuk hozzá a szódabikarbónát és az illóolajat. Botmixerrel turmixoljuk össze. Szépen kifehéredik, pudingszerű állaga lesz. Közben még adjunk hozzá vizet, mert nagyon besűrűsödik. A kész mosógélt üvegekbe tölthetjük. Egy alkalommal körülbelül egy deciliter kell belőle a mosáshoz, a mosógép dobjába önthetjük.