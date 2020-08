Motorok, traktorok és egy Ikarus: retró napot tartottak Szentgálon

Szabadtéri stabilmotor- és gépkiállítással, traktoros falunézővel, működő cséplőgépekkel, retró kiállítással és múltidéző buszozással is várták az érdeklődőket augusztus első napján a településen.

Már negyedik alkalommal rendeztek retró napot Szentgálon. A rendezvényre családokat vártak, hogy a fiatalabb korosztály is láthassa, hogy milyen eszközöket használtak az elődeik, illetve a gépek, stabilmotorok kapcsán gyűjtők is érkeztek az ország több pontjáról a nosztalgiarendezvényre. A bemutatott masinák közül jó néhányat az 1900-as évek elején gyártottak.

Moger Zoltán, a szabadtéri retró program szervezője elmondta, hogy színes kiállítás várja a látogatókat a régi motorokkal, szépen felújított traktorokkal és a sokféle stabilmotorral. Ráadásul idén sikerült működő cséplőgépeket is szerezniük Ausztriából, így a nap attrakciójaként – az aratás időszakában – bemutathatták, hogy hogyan végezték elődeink a cséplést.

A szentgáli Fehér László egy 1929-ben készített kisebb és egy nagyobb német Deutz motorral, valamint egy magyar, MIB gyártmányú benzines stabilmotorral érkezett a Cinca partjára. Ezek a letelepített motorok szivattyút vagy transzmissziós tengelyt hajtottak meg egykor, valahol. Mint mondja, az Alföldön még beszerezhetőek az ilyen motorok, és hobbiból napi egy-két órát szívesen foglalkozik a felújításukkal, karbantartásukkal. Gyűjtő barátaival, ismerőseivel a mezőkövesdi mezőgazdasági gépmúzeumban, Keszthelyen a Georgikon Múzeumban, Kiskunhalason, Újfehértón vagy akár Szentgálon találkoznak időnként, és ilyenkor „szakmáznak” egy kicsit, jókat beszélgetnek és megcsodálják egymás masináit. László elmeséli még, hogy tavaly például eljutott Erdélybe is, és az egyik motorjával kukoricamorzsolót hajtatott meg egy gépésztalálkozón Csernátonban.

A Kiss-Tóth Vilma Közösségi Színtérben retró kiállítást is rendeztek, hogy a ’60-as, ’70-es, ’80-as évek tárgyain keresztül bemutassák, milyen is volt ez az időszak. A tárgyakat magánszemélyektől gyűjtötték be, illetve a községi könyvtár gyűjteményének darabjai is láthatók augusztus 8-áig a rendhagyó tárlaton.

Herend és Szentgál között nosztalgiabuszozást is szerveztek egy régi Ikarusszal, este pedig filmvetítéssel, retró mozival zárták a napot.