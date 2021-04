Műanyag helyett bambuszdobozokat használnak a balatoni zöldétteremben

Jelentősen megnövelte a műanyaghulladék mennyiségét, hogy az utóbbi időben az éttermek csak elvitelre vagy kiszállítással adhattak ételt vendégeiknek. Van a csomagolásra környezetbarát megoldás is, de az drágább. Megéri?

– Valóban jelentősen drágábbak a műanyag alternatíváját jelentő csomagolóanyagok, sokszor a húszszorosába kerülnek az olcsó, környezetet terhelő dobozoknak. De semmi nem kerülhet sokba, ha a gyermekeink jövőjéről van szó. Nálunk a családomban és a vendéglőnkben is kiemelt szerepe van annak, hogy ne használjunk semmilyen felesleges műanyagot. Persze nem arról van szó, hogy nincsenek műanyag kádjaink, más tárolóink, de azokat megtartjuk, megtisztítva újra kerülhetnek beléjük alapanyagok. Mást jelent az egyszer használatos műanyagok elkerülése, ezeket sokszor pár perc után kidobják. Amikor olyan szívószálat, kávéspoharat adunk vendégeinknek, ami nem terheli a természetet, ezzel rejtett módon, de hatással vagyunk rájuk a környezetvédelem terén. A nyitásunk óta e szemlélet szerint dolgozunk és már érezhető, hogy hozzáállásunknak a szemléletformálás terén is van eredménye. A mi vendégeink ezt megszokták, elfogadják – mondta el Árvai Anita, aki a Balaton partján vezet éttermet és étlapjuk kínálata terén is elkötelezett bolygónk állapotának fenntartásában. Növényi étrendet kínál, annak előnyéről blogot is vezet az interneten.

Amikor az elvitelre adott menük csomagolóanyagát kiválasztja, akkor még arra is figyel, hogy emiatt ne kelljen erdőket kiirtani. Van több olyan vendéglátóhely hazánkban, amelynek működtetői hasonlóképp gondolkodnak, de kétség kívül kisebbségben vannak. Valószínűleg azért, mert e téren a környezetvédelem megnöveli az árakat, amiket vevőiknek fizetniük kellene. Ez is megérthető, azonban hosszútávon valóban kívánatos lenne a változás, fontos lenne, hogy mindennapjainkat a természet terhelésére is gondolva éljük.

Árvai Anitának meggyőződése, hogy nem lehet mindig azon a hangsúly, mi az olcsóbb. Tudatosítani kell magunkban, hogy megszokott apró mozdulatainkkal, amikor elfogadjuk vagy épp kidobjuk a kukába a műanyagcsomagolást, befolyásoljuk a világ sorsát. Már az óceánokban is óriási szemétszigetek úsznak, élőlények populációi halnak ki. S amint megszűnik például egy halfaj, az az egész ökoszisztémát felborítja. Nem látható, de azonnal érzékelhető hatása hulladéktermelésünknek, hogy egyre kevesebb a légkörben az oxigén – erről is beszélt Árvai Anita. Lehet így a pénz a kifogás? – teszi fel a kérdést.

Éttermükben hangsúlyt fektetnek a szelektív hulladékgyűjtésre is, mert az ott dolgozók szerint nem dughatjuk a fejünket a homokba, jelentősebb hatása van mindennapi tevékenységünknek környezetünkre, mint gondolnánk, mint, amit általában tulajdonítunk neki. Ezért érdemes lehet ételek elvitelekor textil, papír, újrahasznosított műanyag, pár hónap alatt lebomló csomagolóanyagot választani, vagy például bambuszdobozkákat. Már több cég forgalmaz többféle ilyen edényt, ami helyettesítheti a leggyakrabban alkalmazott műanyagdobozokat.