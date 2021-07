Pár palackkal kevesebb is számít – Csatlakozzunk a kezdeményezéshez!

Egy átlagos európai polgár évente 4,8 tonna hulladékot termel, melynek a jelentős része műanyag csomagolóanyag. A műanyagmentes július kezdeményezés évek óta erre a problémára hívja fel a figyelmet.

Ezt ne hagyja ki! Gyermekekkel vonulnak a Pride-on az ellenzéki politikusok

Érdemes akár csak részben csatlakozni hozzá, az is számít, ha egy-egy kidobott PET-palackkal, egyszer használatos pohárral, nejlonzacskóval kevesebb kerül a háztartásunkba, aztán pedig hamar a kukába.

Földünkön a különböző típusú hulladékok közül a műanyagok mennyisége növekszik a leggyorsabb ütemben. PET-palackokból és műanyag zacskókból is percenként egymillió darabot használunk világszerte, amelyekből az utóbbi 25 perc után már a kukában végzi. Ráadásul ezek anyagait újrahasznosítani sem lehet teljes mértékben, és az újrafeldolgozás céljából történő gyűjtés sem teljesen megoldott. A természetben pedig az italospalackok lebomlási ideje akár 450 évig eltarthat. Nagy részük ráadásul csupán részecskékre aprózódik, mikroműanyaggá alakul. Mi, emberek hetente körülbelül öt grammot viszünk be ebből a szervezetünkbe ételeinkkel, italainkkal, ami olyan, mintha hetente megennénk egy bankkártyát.

A tájékoztatásból az is kiderült, hogy hazánkban sem sokkal jobb a helyzet a hulladéktermelésben az európai átlagnál: csak műanyag csomagolásból 30,5 kilogramm hulladék jut egy személyre évente, és ennek csupán 27,5 százalékát dolgozzák fel újra. Túlnyomó részük vizeinkben végzi. A legnagyobb szemétsziget jelenleg a Csendes-óceánban lebeg, 1,8 milliárd darabból áll, mérete Magyarország területének a tizenhétszerese. De a tiszai és a dunai szennyezés is egyre súlyosabb és nagyobb mértékű. Az viszont jó hír, hogy hazánkban 2021 júliusától betiltottak számos egyszer használatos műanyagot és 2023-tól az egyszer használatos italcsomagolások is visszaválthatóak lesznek. Az egyéni felelősség is fontos, mert az a legjobb hulladék, ami meg sem termelődik. Mielőtt elindulunk a boltba, ellenőrizzük, elraktuk-e a vászontáskákat, kosarakat, tárolóüvegeket. A zöldségeket, a pékárut sem kell eldobható műanyag zacskóba tenni. A polcokról pedig olyan termékeket tegyünk a kosarunkba, melyeken nincs vagy nagyon kevés a felesleges csomagolóanyag.

Olvasónk, Ludvai Földesi Kata évek óta hulladékmentesen igyekszik élni. Fontos neki, hogy élhető bolygót hagyjunk gyerekeinkre, ne használjuk el véges energiatartalékainkat, fenntartható módon éljünk a mindennapokban, minél kisebb ökolábnyommal. Kata főleg azóta gondol erre, mióta megszületett kislánya, és több tanácsa is van azoknak, akik most kezdenének bele a változtatásba, akár épp a mű- anyagmentes július akció apropóján.

Szerinte érdemes meglévő műanyag holmijainkat minél tovább használni, az egyszer használatosakat pedig kerülni. Hasznos találmány ugyanis a műanyag, csak túl gyorsan dobjuk a kukába. A fagyasztóba például nejlonzacskók helyett üvegekben, műanyag edényekben kerülhetnek az élelmiszerek. Mivel a műanyag játékok nem újrahasznosíthatók, helyettük inkább fából készülteket válasszunk.

Terjednek a csomagolásmentes üzletek, már Veszprémben, Ajkán is van ilyen, ezekben saját tárolóeszközeinkbe rakhatjuk a termékeket, akár élelmiszert, tisztítószereket. Piacra is mehetünk saját vászonzsákjainkkal, a boltok polcairól pedig inkább azokat az árukat vegyük le, amiket üvegbe vagy fémedénybe raktak. Ezek az anyagok többször is újrahasznosíthatóak, persze, ha szelektíven gyűjtjük őket. PET-palackok vásárlása helyett pedig hordjunk inkább magunkkal kulacsot, amelybe csapvizet tölthetünk – tanácsolja Kata, aki zero waste klubot vezet Ajkán.