My Vodafone: mire használható?

A My Vodafone alkalmazáson keresztül bárki megspórolhatja a felesleges sorban állást. Ha még nem töltötted le az appot, de már többször gondolkodtál rajta, akkor ez a cikk neked szól!

Ma már senkinek nem mondunk újat azzal, hogy a technológia megkönnyíti az életünket. Az ingyenesen letölthető alkalmazások úgy vannak megtervezve, hogy bárki használhassa azokat, így otthonról is el tudjuk intézni a fontosabb dolgainkat. Tény és való, hogy néhány felhasználó még nem szokta meg a rengeteg lehetőséget, de szerencsére ők is bármikor kipróbálhatják.

My Vodafone letöltése és regisztráció

A My Vodafone letöltése teljesen ingyenes, a regisztrációt pedig nemcsak a telefonon, hanem a számítógépen is elvégezhetjük. Az ügyintézéshez tudnunk kell, hogy pontosan mire van szükségünk, mivel a mobil szolgáltatások mellett vezetékes szolgáltatás kiválasztására is lehetőség van.

A regisztráció elsőre ijesztő lehet, de nincs más dolgunk, mint követni a lépéseket. Ehhez kelleni fog egy ügyfélszám (ha ezt nem tudjuk, akkor megadhatjuk az okmányunk számát is), a fontos adataink, az e-mail címünk és egy kitalált jelszó, amit érdemes felírni valahova a biztonság kedvéért. Válaszolnunk kell pár biztonsági kérdésre is, valamint el kell fogadnunk a szerződési feltételeket. Fontos, hogy a regisztrációról mindig e-mailes vagy SMS-ben érkező megerősítést kapunk! Innentől kezdve beléphetünk a My Vodafone applikációba.

Számla kifizetése a My Vodafone appon

Lényegében a nehezével meg is vagyunk, most jön az ügyintézés. Az rohanó világban az emberek azért fordulnak az alkalmazáshoz, mivel szeretnék meggyorsítani a számlabefizetést. Ezt asztali gépről és telefonról is megtehetjük, válasszuk ki az Egyenlegem feliratot. Ha nem érkezett meg a számla, akkor 0 Ft jelenik meg, ellenkező esetben a teljes összeget fogjuk látni. Ha erre rákattintunk, akkor átirányít minket a Számláim menüpontra.

Itt szó szerint minden információt megtalálunk, ellenőrizhetjük az utoljára befizetett számlát, és rámehetünk a Befizetés lehetőségére. Innentől kezdve a bankkártyával tudjuk egyenlíteni a számlánkat, amit SMS-sel erősítenek meg.

További internet vásárlása

Az is lehet, hogy valamiért internet nélkül maradtunk, és szeretnénk további adatkeretet vásárolni. Semmi baj, a My Vodafone ezt is tudja. Amint belépünk az appba, azonnal látjuk a jelenlegi keret állapotát, és a kiegészítő vásárlást is feldobja. Több adatcsomag közül tudunk választani, attól függ, hogy mennyi internetre van szükségünk. Ezután nincs más dolgunk, mint kifizetni a megrendelt szolgáltatást és tovább internetezni.

Vodafone tévé intézése

Külön pont, hogy a My Vodafone segítségével az otthoni eszközeinket is kezelhetjük, így televíziós csomagokat is vásárolhatunk. Amennyiben úgy érezzük, hogy sehogy sem boldogulunk a technikával, még mindig felkereshetjük a Telefonszám tudakozó oldalt. Igaz, hogy ma már pár kattintással elküldhetünk egy kérdést vagy egy üzenetet, de a felhasználói tapasztalatok azt mutatják, hogy a hívás gyorsabb szokott lenni. Válasszuk a My Vodafone appot, ha pár kattintással akarunk ügyet intézni!