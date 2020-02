Nagy izgalommal és örömmel várja a nyolcadik gyermeket a csopaki Tombor család

Nyolcadik gyermekünket várjuk. Sok embernek ez szokatlan, de egyre több hasonló nagy családról hallani. Van, ahol mi még kis családnak számítanánk. Mindnyájan nagy izgalommal várjuk az újabb gyermeket – kezdi Tombor Balázs, aki építész tervezőként dolgozik.

Balázs mindig is nagy családra vágyott, feleségének még a házasság előtt mondta, hogy nyolc gyermeket szeretne. Ő akkor csak mosolygott, de most teljesülni látszik a kívánság. Mint mondja, a nevelésben már a nagyobb testvérek is részt vesznek, ez nagy segítséget jelent nekik.

– Feleségem főállású édesanyaként, jómagam otthon dolgozó építészként könnyebben tudunk foglalkozni a gyermekekkel, mint aki napi nyolcórás munkahelyen dolgozik, kötött helyen és időben. A család egyfajta biztonság számunkra. A mai világban kevés dologba kapaszkodhatunk, a jó család egy ilyen alapkő, ebből és erre lehet tovább építkezni. Minden gyermek, minden ember önmagában egy csoda, szerencsés, aki elől nem takarja el a világ sürgése-forgása ezt. Nagy családban talán könnyebb ezt megtapasztalni folytatja tovább a beszélgetést Balázs, aki elmondta, hogy a kormány családsegítő programja előtt születtek gyermekeik. A program főleg a most születendőket és szüleiket támogatja, ez nagy segítség számukra.

Balázs a Csopaki Szőlőszem Nagycsaládosok Egyesületének az elnöke is. Amit ők többletként adhatnak egyesületként, véleménye szerint szellemi és lelki természetű. Ezért döntöttek úgy a vezetőséggel, hogy családi, falu- és nemzeti szintű összetartozást segítő kulturális programokkal próbálják ezt a célt elérni. Előadások, farsangi bál, lovas mikulás programok szervezése mellett a falu közösségi programjaiban is igyekeznek tevékeny részt vállalni.

– Építészként dolgozom. Ez magában egy összetett, sok kihívással járó, szép munka. Főleg családi házak tervezésével keresnek meg, de több nagyobb munka is kikerült a kezeim közül. Hobbim ha fogalmazhatunk így a képzőművészet. Amatőr festő és grafikus vagyok, a szó valódi értelmében művészetszerető. Így azt festem, amihez kedvem van. Főleg tussal dolgozom, egyik jellemző témám az utóbbi időben a lovak. Alkotásaim az absztrakt és a naturalizmus határán mozognak, erős gesztusok jellemzik őket mesél munkájáról és művészetéről.

Egyéni kiállítása volt Budapesten a Fonó Budai Zenei Házban, több kávéházban és privát galériában. Nagy örömére a Csopak Galériában is megmutathatta alkotásait, valamint a békéscsabai könyvtárban, legutóbb pedig a veszprémi Dubniczay-palotában. Ezenkívül rengeteg alkalmazott grafikát, logót, meghívót, több teljes mesekönyvet, könyvillusztrációt, pólógrafikát, lovasíjászkellékek díszítéseit készítette.