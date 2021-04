Nagy népszerűségnek örvend az ajkai bolgárkert

A kertbarátok kérésének megfelelően szántották fel és osztották ki a parcellákat március 25-én. Sorra érkeztek a termelők, megkezdődött a bolgárkert negyedik szezonja. A program országosan is egyedülálló.

Az ajkai önkormányzat az egykori Videoton-sportpálya területét tette gazdálkodásra alkalmassá és adta át díjmentesen termelésre az igénylőknek. Négy esztendeje nyolc termelővel indult a program, az idei induláskor már 21 parcellára volt igény, öten újként csatlakoztak a kezdeményezéshez.

A parcellák átlagos nagysága 250-300 négyzetméter, de akadnak kisebbek és nagyobbak is. Tapasztalat, hogy a régóta gazdálkodók nagyobbat kérnek. Aki ezután kap kedvet a gazdálkodáshoz, jelentkezhet, ki tudják elégíteni az igényét. Jelenleg Bódén a három hektár területből fél hektárt vontak művelés alá. Az elnevezés arra utal, hogy egykor bolgár kertészek dolgoztak a területen, termeltek messze földön híres, jó minőségű zöldséget, gyümölcsöt. Bódét a térség éléskamrájának nevezték. A kertnek az országos bolgár önkormányzattal ma is van kapcsolata, tavaly például 200 tő, Bulgáriából származó paradicsompalántát kaptak ajándékba.

Kovács Tibor gondnok kérdésünkre elmondta, hogy négyen dolgoznak a kertben, a bolgárkert az általuk gondozott területnek csupán egy része. Minden reggel megbeszélik az aktuális napi feladatokat, elosztják egymás között. Ősszel a betakarítást követően, majd tavasszal elvégezték a szántást, illetve a műtrágyázást. A kertben termett magot is adnak az igénylő kertbarátoknak, most vetőburgonya áll bőségesen rendelkezésre. Ami náluk nincs, annak a beszerzésében is segítenek. Virágot és gyógynövényeket is termesztenek. Jellemzőek a zöldségfélék, főként azok, amelyek drágák, valamint a sütőtök is szép termést hoz minden esztendőben.

A kertbarátok szakmai segítséget, környezetkímélő növényvédő szereket, locsolási lehetőséget is kapnak. A terület zárt, így a termés biztonságban van. Korszerű gépparkkal segítik a termelést. A gépek éves szervizelését, javítását télen elvégezték. Minden évben fejlesztenek, az idei szezonra a kaput cserélték ki, padokat helyeztek el és a gyerekeknek játszóteret alakítottak ki. A termelők is segítenek egymásnak: akinek sok termett valamiből, ajándékoz azoknak, akiknek szükségük van rá. A termés legalább tíz százalékát felajánlják a város szociális intézményének, ahonnan eljuttatják a rászoruló családoknak. A termelők többsége társasházban él, nincs kertje, de családi házból is érkeznek kertbarátok.

Fazakas Ibolya a kezdetektől részt vesz a termelésben. Ő Bódén családi házban él, de kérdésünkre elmondta, itt jó a közösség, a termőföld minősége kiváló. Tóth Dezsőné tavaly kezdett el gazdálkodni, borsó, hagyma, paprika, paradicsom, saláta termett, az idén is ez a cél. A tavalyi tapasztalataik jók, bőséges termést szüreteltek le. Társasházban élnek, jó kimozdulni a falak közül, és nem utolsósorban tudják, mi kerül az asztalra.