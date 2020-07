Nagy slágerekkel nyitott a paloznaki kávézó

A községben már több mint nyolc éve nem működik kocsma, helyét egy impozáns étterem vette át, melybe a helybéliek kevésbé jártak. Miután átadták a felújított Szent József házat, ott egy kávézó épült annak reményében, hogy ezt ismét birtokba veszik a paloznakiak.

Mindez jó döntés volt az önkormányzat részéről, hiszen a nyitónapon rengetegen jöttek el. Rég nem látott barátok üdvözölték egymást. Miközben folyt a jó hideg sör, a finom paloznaki bor, és az emberek egy jót vacsoráztak, a Soul and Emotion zenekar lépett fel, hatalmas sikert aratva.

A veszprémi együttes jelenlegi formájában 2016 óta játszik. Céljuk, hogy igényes és egyedi hangzást hozzanak létre, ötvözve a modernebb zenei vonalakat a soul és funky elemeivel. Az együttesnek 2017-ben a III. Balatonfűzfői Utcazene Fesztivál szakmai zsűrije első díját adományozta, 2018-ban pedig bemutatkozhattak a veszprémi Rozé-, Rizling-, Jazz- és Bornapokon. Váczi Violetta, a zenekar énekese számos zenei elismerést tudhat magáénak, többek között 2015-ben a Starfactory országos tehetségkutató verseny közönségdíját, emellett pedig a Pannon Unifest nemzetközi összművészeti fesztiválon 2015-ben második helyezést, 2016-ban első helyezést ért el. 2017-ben Arany minősítést, valamint különdíjat is kapott.

Repertoárjuk főként hasonló stílusú, külföldi zenekarok által előadott dalok feldolgozásából áll, a pörgős, groove-os lük­tetéstől a lassabb, melankolikus dallamokig (Bruno Mars, Stevie Wonder, Incognito). Az énekelt dalok mellett nagy hangsúlyt kapnak az instrumentális feldolgozások is, ahol a hangszerek teljes összhangját helyezik előtérbe (Tee, Marcus Miller).

Ahogy az általuk előadott dalok, a zenekar tagjai is igen sokrétűek. A csapat egytől egyig széleskörű zenei múlttal rendelkezik, többféle zenei műfajt képviselve. Tagjaik között többen is foglalkoznak a zene oktatásával egyénileg vagy zeneiskola keretein belül, vagy éppen a színfalak mögött kísérnek végig egy színházi előadást. Énekesük az évek során több stílusban is szerzett tapasztalatot, mint például a rock, a musical, a pop vagy a klasszikus ének terén is. Basszusgitárosuk 16 éves kora óta tépi a húrokat, ahogy billentyűsük, gitárosuk és szaxofonosuk is számos zenekarban bizonyított már. Így az egyedi tapasztalatokat és célokat egyesítve jöhetett létre egy új, közös irányzat, a Soul and Emotion.